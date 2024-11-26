В Нарве автомобиль сбил женщину, переходившую на зеленый сигнал светофора

„Перекресток Кереса-Креэнхольми. Сбили женщину, переходящую дорогу на зеленый светофор. С виадука летел(ехал) внедорожник налево. Сбил женщину на переходе. Лежит она, не встает“, - сообщил один из пользователей соцсетей.

„Там зеленый загорается и для пешехода, и для совершающего поворот“, „Он не летел, а тронулся со светофора. Видимость ноль, я ехала за ним“, „Сколько говорили, настройте светофор для пешеходов отдельно от машин, а воз и ныне там...“ - такие комментарии оставили под постом о ДТП.

Департамент полиции и погранохраны подтвердил RusDelfi, что сегодня в 16:15 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Креэнхольми в Нарве 75-летнюю женщину сбила машина. Женщину отвезли в больницу.

26-летнего мужчину, управлявшего автомобилем KIA, доставили в отделение полиции для проведения процессуальных действий. Подробности происшествия уточняются.

Темнеет рано и дороги скользкие: берегите себя и близких

К сожалению, с натсуплением темного времени, ДТП с участием пешеходов участились. Вчера произошло два таких происшествия, один также в Ида-Вирумаа.

В Силламяэ у дома по улице Кеск, 71-летний мужчина наехал на легковом автомобиле Subaru Legacy на 7-летнего мальчика, переходившего дорогу в непредназначенном для этого месте. Пешехода доставили в больницу.

В 16.51 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Харку: в деревне Вяэна-Йыэсуу на автобусной остановке „Вити“ 50-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Chrysler Pacifica, наехал на пересекавшего дорогу 51-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.

Кроме того, меняющаяся погода и ранние сумерки не благоприятствует и самим водителям, и, к сожалению, некоторые ДТП заканчиваются смертью.

21 ноября на 101-м километре шоссе Таллинн — Пярну — Икла (волость Пыхья-Пярнумаа, Пярнуский уезд) автобус Volvo двигался из Таллинна в сторону Пярну, когда перед ним начал разворачиваться трактор с прицепом. К сожалению, автобус не смог вовремя остановиться и столкнулся с тракторным прицепом, совершавшим поворот. После чего пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Audi. При столкновении тяжело пострадал 67-летний мужчина, управлявший автомобилем Audi. Его травмы были настолько серьезными, что он скончался на месте происшествия. Пассажирку автомобиля (67-летнюю женщину) доставили в больницу.