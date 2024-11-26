ФОТО | Спасатели организовали предупредительный пикет против 12-часовых смен

Спасательный департамент планирует ввести новую схему работы, при которой график работы спасателей при необходимости будут включать две 12-часовые смены вместо одной 24-часовой. Как показал проведенный профсоюзом спасателей опрос, по меньшей мере 120 работников заявили, что не будут продолжать работать на своих должностях, если такая схема вступит в силу.