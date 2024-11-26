26.11.2024, 13:10
ФОТО | Спасатели организовали предупредительный пикет против 12-часовых смен(8)
Спасатели во вторник собрались на предупредительный пикет перед зданием Министерства внутренних дел, чтобы дать четкий сигнал: планируемые изменения трудового распорядка неприемлемы.
Спасательный департамент планирует ввести новую схему работы, при которой график работы спасателей при необходимости будут включать две 12-часовые смены вместо одной 24-часовой. Как показал проведенный профсоюзом спасателей опрос, по меньшей мере 120 работников заявили, что не будут продолжать работать на своих должностях, если такая схема вступит в силу.
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