Новости Эстонии
26.11.2024, 13:10

ФОТО | Спасатели организовали предупредительный пикет против 12-часовых смен

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Спасатели во вторник собрались на предупредительный пикет перед зданием Министерства внутренних дел, чтобы дать четкий сигнал: планируемые изменения трудового распорядка неприемлемы.

Спасательный департамент планирует ввести новую схему работы, при которой график работы спасателей при необходимости будут включать две 12-часовые смены вместо одной 24-часовой. Как показал проведенный профсоюзом спасателей опрос, по меньшей мере 120 работников заявили, что не будут продолжать работать на своих должностях, если такая схема вступит в силу.

Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

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