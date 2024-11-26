120 спасателей могут уйти с работы из-за планируемых Спасательным департаментом изменений условий труда

Как сказал Delfi Калле Кооп, доверенное лицо Эстонского профсоюза работников спасательных служб, у спасателей бывает семь-восемь смен в месяц. До сих пор была возможность работать 24-часовыми сменами, за которые выплачивается дополнительная оплата за работу в ночное время. Однако Спасательный департамент хочет внедрить такой порядок работы, при котором одна 24-часовая смена в месяц при необходимости будет поделена на две дневные смены. И хотя рабочее время остается прежним, фактически появится еще одна смена.