Новости Эстонии
26.11.2024, 11:30

120 спасателей могут уйти с работы из-за планируемых Спасательным департаментом изменений условий труда

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Сегодня спасатели проведут предупредительный пикет
И Эстонский профсоюз работников спасательных служб, и Спасательный департамент отмечают, что проблема заключается в низкой оплате труда спасателей.
И Эстонский профсоюз работников спасательных служб, и Спасательный департамент отмечают, что проблема заключается в низкой оплате труда спасателей.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Спасательный департамент планирует ввести новую схему работы, при которой график работы спасателей при необходимости будут включать две 12-часовые смены вместо одной 24-часовой. Как показал проведенный профсоюзом спасателей опрос, по меньшей мере 120 работников заявили, что не будут продолжать работать на своих должностях, если такая схема вступит в силу.

Как сказал Delfi Калле Кооп, доверенное лицо Эстонского профсоюза работников спасательных служб, у спасателей бывает семь-восемь смен в месяц. До сих пор была возможность работать 24-часовыми сменами, за которые выплачивается дополнительная оплата за работу в ночное время. Однако Спасательный департамент хочет внедрить такой порядок работы, при котором одна 24-часовая смена в месяц при необходимости будет поделена на две дневные смены. И хотя рабочее время остается прежним, фактически появится еще одна смена.

Как сказал Кооп, это изменение неприемлемо для спасателей, 90% которых вынуждены из-за низкой зарплаты работать в двух местах. „Если появится еще одна смена, спасатель, работающий на другой работе, может потерять 100-220 евро в месяц, поскольку зарплата в Спасательном департаменте останется прежней“, - сказал он, уточнив, что сейчас нетто-зарплата спасателей составляет в среднем около 1400 евро.

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