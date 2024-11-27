В Таллинне заметили автомобиль с российскими номерами. Что грозит его владельцу?
Автомобили с российскими номерными знаками давно исчезли с дорог Эстонии — с осени прошлого года им в стране передвигаться запрещено. Но совсем недавно транспортное средство с запрещенным номером было замечено на открытой парковке возле торгового центра Ülemiste. RusDelfi узнал, может ли такой транспорт участвовать в движении и что грозит владельцу.
В Департаменте полиции и погранохраны прокомментировали, что в ходе надзора за дорожным движением патрули обращают внимание на автомобили с российскими номерами.
„Поскольку отсутствие требуемых регистрационных номеров является нарушением закона (LS §203), за него предусмотрен штраф в размере до 100 штрафных единиц, или 400 евро, — комментирует RusDelfi майор полиции Андрес Кирсинг. — Если по прошествии срока, установленного для устранения нарушения, автомобиль вновь попадет в поле зрения полиции с российскими номерами, штраф будет выписан повторно, и так до тех пор, пока регистрационные номера не будут приведены в соответствие с требованиями“.
Напомним, что с 13 сентября 2023 въезд в Эстонию транспортным средствам с номерами Российской Федерации запрещен.
Запрет на въезд механических транспортных средств с номерными знаками Российской Федерации в Эстонию обусловлен утвержденными Европейской комиссией 08.09.2023 санкциями, согласно которым зарегистрированным в Российской Федерации механическим транспортным средствам запрещен въезд в Европейский союз. Запрет на въезд механических транспортных средств с номерными знаками Российской Федерации действует независимо от того, проживают их владельцы/пользователи в Европейском союзе (в том числе в Эстонии) или нет.
Транспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации разрешается выезжать из Эстонии через внешнюю границу или пересекать внутренние границы Европейского союза.
Налогово-таможенный департамент проверяет соответствие санкциям, когда транспортное средство с номерным знаком Российской Федерации прибывает на пограничный пункт. Пользователь или владелец транспортного средства должен вернуться в Россию вместе с автомобилем, но при желании может пересечь границу без транспортного средства.
Эстония выполняет опубликованную Европейской комиссией 8 сентября дополнительную трактовку санкций, введенных в отношении Российской Федерации, согласно которой транспортным средствам, зарегистрированным в Российской Федерации, больше не разрешен въезд на территорию Европейского союза.
Цель санкций против России одна – заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии, отмечают в правительстве.
Согласно Закону о дорожном движении Эстонии, автомобили с российскими номерами должны были быть перерегистрированы или вывезены из страны. При этом страны-члены ЕС могут при определенных условиях, которые они считают удовлетворительными, выдавать спецразрешение для пересечения границы таким автомобилям.
Транспортные средства с дипломатическими номерами по-прежнему могут въезжать в Эстонию через внешнюю границу.