А сколько было споров! Правительство восстановит прежний порядок исчисления времени отдыха работника

„В дальнейшем Закон о трудовом договоре позволит работодателям и работникам устанавливать более гибкий порядок работы, и лучше регулировать ситуации, когда объем работы и потребность в рабочей силы, а также готовность сотрудников к выполнению работы отличаются от периода к периоду“, - пояснил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. В пятницу министр встретится с представителями работодателей и профсоюзов, чтобы представить им предложения по изменению закона.

Поправки к закону создадут для работодателя возможность заключать соглашение о гибком рабочем времени с работником, который учится, достиг пенсионного возраста или вышел на гибкую пенсию по старости. Возможность заключения соглашения о гибком рабочем времени предусмотрена также для работников с пониженной трудоспособностью, воспитывающих ребенка в возрасте до 7 лет или для тех, для кого эта возможность предусмотрена коллективным договором.

„Участники рынка труда очень ждут современного и гибкого регулирования трудовых договоров, это снизит для работодателей мотивацию заключать вместо трудового договора договоры, которые регулируются другими правовыми актами (например, Законом о долговом праве), из-за чего могут пострадать социальные гарантии работников, например, связанные с отпуском, минимальной зарплатой или условиями прекращения договора“, - добавил министр.

Помимо конкретной рабочей нагрузки, соглашение о гибком рабочем времени позволит работнику и работодателю согласовывать почасовой график работы, чтобы более гибко использовать рабочее время. Такие соглашения возможны во всех секторах экономики, и почасовая оплата труда работника должна быть в большинстве случаев не менее чем в 1,2 выше минимальной ставки (например в 2024 году - 5,83 евро в час).

И в случае гибкого рабочего времени нужно будет соблюдать действующие требования к рабочему времени и времени отдыха, то есть суммарное количество рабочих часов и дополнительных часов не должно превышать полной нормы рабочего времени.