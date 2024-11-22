А сколько было споров! Правительство восстановит прежний порядок исчисления времени отдыха работника(1)
Министерство экономики направило на этой неделе на второй круг согласования поправки к Закону о трудовом договоре, которые позволят заключать договоренности по гибкому рабочему времени и уточнят правила в отношении времени труда и отдыха работников.
„В дальнейшем Закон о трудовом договоре позволит работодателям и работникам устанавливать более гибкий порядок работы, и лучше регулировать ситуации, когда объем работы и потребность в рабочей силы, а также готовность сотрудников к выполнению работы отличаются от периода к периоду“, - пояснил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. В пятницу министр встретится с представителями работодателей и профсоюзов, чтобы представить им предложения по изменению закона.
Поправки к закону создадут для работодателя возможность заключать соглашение о гибком рабочем времени с работником, который учится, достиг пенсионного возраста или вышел на гибкую пенсию по старости. Возможность заключения соглашения о гибком рабочем времени предусмотрена также для работников с пониженной трудоспособностью, воспитывающих ребенка в возрасте до 7 лет или для тех, для кого эта возможность предусмотрена коллективным договором.
„Участники рынка труда очень ждут современного и гибкого регулирования трудовых договоров, это снизит для работодателей мотивацию заключать вместо трудового договора договоры, которые регулируются другими правовыми актами (например, Законом о долговом праве), из-за чего могут пострадать социальные гарантии работников, например, связанные с отпуском, минимальной зарплатой или условиями прекращения договора“, - добавил министр.
Помимо конкретной рабочей нагрузки, соглашение о гибком рабочем времени позволит работнику и работодателю согласовывать почасовой график работы, чтобы более гибко использовать рабочее время. Такие соглашения возможны во всех секторах экономики, и почасовая оплата труда работника должна быть в большинстве случаев не менее чем в 1,2 выше минимальной ставки (например в 2024 году - 5,83 евро в час).
И в случае гибкого рабочего времени нужно будет соблюдать действующие требования к рабочему времени и времени отдыха, то есть суммарное количество рабочих часов и дополнительных часов не должно превышать полной нормы рабочего времени.
К тому же проект поправок восстанавливает прежнюю практику еженедельного времени отдыха, согласно которой еженедельное время отдыха включает в себя ежедневное время отдыха. Это означает, что в случае обычного учета рабочего времени (т. е. работа Пнд-Птн) работнику должно быть гарантировано 48 часов непрерывного времени отдыха, и в случае суммированного учета рабочего времени (т. е. работа по графику) — 36 часов. Такая практика действовала в Эстонии с момента создания Закона о трудовом договоре.
Временные изменения в режиме отдыха были обусловлены решением Европейского суда, которое повлияло в основном на требования по рабочему времени и времени отдыха людей, работающих по графику.
Суд постановил, что к еженедельным периодам отдыха должны добавляться ежедневные. Это означало, что, согласно новой трактовке, работающему по графику человеку в Эстонии должно предоставляться не менее 47 часов непрерывного отдыха в неделю вместо прежних 36 часов и не менее 59 часов вместо прежних 48 часов для других работников. Новому толкованию стали следовать с начала 2024 года. Подробнее об этом читайте здесь.
Поскольку в Эстонии для работников действуют более благоприятные условия отдыха, чем предусмотрено требованиями Европейского Союза, то прежняя практика в отношении времени отдыха в целом по сути соответствовала судебному решению.
По словам министра Эркки Кельдо, применение данного Европейским судом толкования, реорганизация графиков работы и поиск необходимой рабочей силы вызвали обеспокоенность у многих работодателей и организаций, из-за чего было принято решение восстановить прежний порядок исчисления времени отдыха.
Министерство ждет от партнеров отзывов на проект поправок до 3 декабря. Предыдущий раунд согласования проект прошел летом этого года.