По праву работников на время отдыха проедут катком? Предприятия жалуются, а государство обещает найти „решение“

Недавнее решение Европейского суда дает работникам право раз в неделю на более длительный отдых, но многим эстонским работодателям это не нравится. Они хотят, чтобы Закон о трудовом договоре был бы изменен так, чтобы еженедельный непрерывный отдых был уменьшен чуть ли не наполовину суток, пишет Eesti Päevaleht.