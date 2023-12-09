Экономика
09.12.2023, 15:02

По праву работников на время отдыха проедут катком? Предприятия жалуются, а государство обещает найти „решение“

 
В Lidl изменения в учете времени отдыха проблемы не представляет, там графики рабочего времени перестроили уже в сентябре
В Lidl изменения в учете времени отдыха проблемы не представляет, там графики рабочего времени перестроили уже в сентябре
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

Недавнее решение Европейского суда дает работникам право раз в неделю на более длительный отдых, но многим эстонским работодателям это не нравится. Они хотят, чтобы Закон о трудовом договоре был бы изменен так, чтобы еженедельный непрерывный отдых был уменьшен чуть ли не наполовину суток, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно решению Европейского суда, начиная с 1 января работодатель должен обеспечить работающим по графику сотрудникам более длительный непрерывный отдых, а Инспекция труда намерена проверять соблюдение требований, предъявляемых к ежедневному и еженедельному времени отдыха. Многим работодателям новый порядок не нравится, потому что он означает перестройку графиков, дополнительные расходы на выплату сверхурочных или даже необходимость нанимать дополнительно новых работников.

Министерство экономики и коммуникаций (МКМ) пошло навстречу работодателям и сообщило, что готово найти „решение“.

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