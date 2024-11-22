ВИДЕО | Eesti Energia продолжит работать с нарушениями? Лиги: такой риск сохраняется

Специальная проверка, проведенная в отношении концерна Eesti Energia, обнажила грубые ошибки предыдущего руководства. Министр финансов Юрген Лиги прокомментировал эту тему сразу же после пресс-конференции правительства, на которой данному вопросу тоже было уделено много внимания.