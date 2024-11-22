Экономика
22.11.2024, 07:55

ВИДЕО | Eesti Energia продолжит работать с нарушениями? Лиги: такой риск сохраняется

 (6)

Специальная проверка, проведенная в отношении концерна Eesti Energia, обнажила грубые ошибки предыдущего руководства. Министр финансов Юрген Лиги прокомментировал эту тему сразу же после пресс-конференции правительства, на которой данному вопросу тоже было уделено много внимания.

Возникает вопрос: как такое вообще возможно, что Eesti Energia годами нарушает правила охраны окружающей среды, и никто об этом ничего не знает. Плохой надзор?

„Всё-таки это становится известным. На месте что-то чувствовалось. Департамент окружающей среды также инициировал разбирательства, но они на самом деле не привели к результату“, — сообщил Лиги.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии