22.11.2024, 07:55
ВИДЕО | Eesti Energia продолжит работать с нарушениями? Лиги: такой риск сохраняется(6)
Специальная проверка, проведенная в отношении концерна Eesti Energia, обнажила грубые ошибки предыдущего руководства. Министр финансов Юрген Лиги прокомментировал эту тему сразу же после пресс-конференции правительства, на которой данному вопросу тоже было уделено много внимания.
Возникает вопрос: как такое вообще возможно, что Eesti Energia годами нарушает правила охраны окружающей среды, и никто об этом ничего не знает. Плохой надзор?
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