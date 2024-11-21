ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях: введут единое пособие для детей, потерявших родителей. Второе профессиональное образование сделают платным(1)
В четверг в полдень в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой участвовали премьер-министр Кристен Михал, министр образования и науки Кристина Каллас, министр инфраструктуры Владимир Свет и министр финансов Юрген Лиги.
Премьер-министр Кристен Михал начал пресс-конференцию с вопроса повреждения на этой неделе двух кабелей связи, которые соединяют по дну Балтики Финляндию и Германию, а также Литву и Швецию.
„Никто преждевременных выводов не делает. Мы обсудим с коллегами из стран Балтии и Северных стран вопрос защиты подводной инфраструктуры“, - сказал Михал.
Далее глава правительства повторил информацию о повышении минимальной зарплаты, которая составит в следующем году 886 евро.
На заседании правительства принято 18 решений. Одно из важнейших - решение о создании единой схемы поддержки детей, потерявших родителей. Теперь все такие дети будут получать пособие размером 272 евро в месяц, каждый год оно будет индексироваться. В 2026 году оно увеличится до 345 евро в месяц.
„На этой неделе мы отметили грустную дату - 1000 дней с начала войны в Украине. Не нужно нам терять чувствительность к этой теме. Мы приняли решения о том, как дальше помогать Украине, как развивать оборонную промышленность. Поддержка Украины сохраниться на уровне 0,25% ВВП, это чуть более 100 млн евро в год“, - сообщил Михал.
Правительство обсудило санкционную политику в отношении РФ. „Цели этой политики не изменились, санкции будут сняты только после того, как будет восстановлена территориальная целостность Украины, и РФ возместит нанесенный ущерб“, - отметил Михал.
Далее слово взяла министр образования и науки Кристина Каллас. Она сообщила, что правительство утвердило поправку в законодательства, согласно которому обязанность учиться у молодых людей будет не до 16 лет, а до получения среднего образования или профессионального образования.
Получение профессионального образования для человека, который уже имеет профессиональное или высшее образование теперь будет платным. Новое профессиональное образование человек получить бесплатно не сможет, если с момента получения предыдущего образования прошло менее 5 лет.
Министр инфраструктуры Владимир Свет рассказал о банкротстве авиакомпании Nordica. „Сейчас нам важно решить несколько вопросов. Я дал указание, чтобы имеющиеся самолеты были проданы до начала лета“, - сказал он. Руководство компании сделало оценку и разослало предложения. Поступило пять предложений о покупке. Есть и другие активы, всё это имущество планируется продать с максимальной прибылью, вся выручка пойдет в бюджет. „После этого мы сможем ликвидировать авиапредприятие и закончить эту историю“, - сказал министр. Подробнее о банкротстве читайте здесь.
Позже, отвечая на вопрос журналиста, Владимир Свет сообщил, что заключенными компанией Nordica договорами сейчас занимается прокуратура. „Предыдущее руководство игнорировала риски“, - сказал он и добавил, что общество получит со временем ответ на вопрос „кто виноват?“.
Министр финансов Юрген Лиги остановился на отчете Спецконтроля (комиссии внутреннего контроля) по предприятию Eesti Energia. „Спецконтроль был инициирован общим собранием, он касался периода 2020- 2023 годов. Были проверены дочерние предприятия всего концерна“, - сообщил Лиги.
„Что было выявлено? В указанный период различные руководящие органы концерна допускали необоснованные риски, нарушения природоохранных норм и требований, совершались сомнительные сделки, были и другие нарушения. Enefit Power представил ложные данные по влиянию на окружающую среду и по другим вопросам. Что дальше? Будут приниматься соответствующие решения“, - сказал министр.
Он отметил, что ряд вопросов по Eesti Energia уже решены. Разделение компании Elektrilevi остановлено. Самые большие усилия нужно будет предпринять по проблеме выбросов - как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. А также по обоснованности инвестиций. „Экономических потерь в связи с нанесением ущерба окружающей среде не было“, - отметил Лиги. „Важно понять, на ком лежит ответственность“, - сказал он. По его словам, правительство получило отчет только сегодня утром и работа над ним требует времени.
Премьер-министр, отвечая на вопросы, добавил, что в результате несовершенства механизма управления предприятиями Eesti Energia было недополучено 176 миллионов евро. „Нас ждем большая работа“, - сказал Михал, имея в виду работу по улучшению работы государственных предприятий, включая вопросы формирования их руководства (совета) и определения роли собственника.
„В ходе сегодняшнего обсуждения вопроса министр финансов получил задачу пересмотреть эту систему и предложить какие-то варианты решения в конце этого или начале следующего года. А также в сотрудничестве с Госконтролем и другими сторонами сделать так, чтобы лучше организовать работу в государственных предприятиях“
Михал сообщил, что обновленное недавно руководство Eesti Energia занимается выявленными недостатками.
„Что касается выбросов, то нужно обсудить с Департаментом окружающей среды - как с этим справиться. Выбор Эстонии - двигаться всё-таки в сторону чистой энергетики. В ситуации, когда данные по здоровью показывают, что ожидаемая продолжительность жизни детей, которые рождаются в Ида-Вирумаа, на 5 лет ниже, чем у тех детей, которые рождаются в Таллинне или Тарту. Поэтому мы не можем просто так принять эту ситуацию“, - прокомментировал рапорт Спецконтроля по Eesti Energia премьер-министр.
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