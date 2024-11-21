ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях: введут единое пособие для детей, потерявших родителей. Второе профессиональное образование сделают платным

Премьер-министр Кристен Михал начал пресс-конференцию с вопроса повреждения на этой неделе двух кабелей связи, которые соединяют по дну Балтики Финляндию и Германию, а также Литву и Швецию.

„Никто преждевременных выводов не делает. Мы обсудим с коллегами из стран Балтии и Северных стран вопрос защиты подводной инфраструктуры“, - сказал Михал.

Далее глава правительства повторил информацию о повышении минимальной зарплаты, которая составит в следующем году 886 евро.

На заседании правительства принято 18 решений. Одно из важнейших - решение о создании единой схемы поддержки детей, потерявших родителей. Теперь все такие дети будут получать пособие размером 272 евро в месяц, каждый год оно будет индексироваться. В 2026 году оно увеличится до 345 евро в месяц.

„На этой неделе мы отметили грустную дату - 1000 дней с начала войны в Украине. Не нужно нам терять чувствительность к этой теме. Мы приняли решения о том, как дальше помогать Украине, как развивать оборонную промышленность. Поддержка Украины сохраниться на уровне 0,25% ВВП, это чуть более 100 млн евро в год“, - сообщил Михал.

Правительство обсудило санкционную политику в отношении РФ. „Цели этой политики не изменились, санкции будут сняты только после того, как будет восстановлена территориальная целостность Украины, и РФ возместит нанесенный ущерб“, - отметил Михал.

Далее слово взяла министр образования и науки Кристина Каллас. Она сообщила, что правительство утвердило поправку в законодательства, согласно которому обязанность учиться у молодых людей будет не до 16 лет, а до получения среднего образования или профессионального образования.

Получение профессионального образования для человека, который уже имеет профессиональное или высшее образование теперь будет платным. Новое профессиональное образование человек получить бесплатно не сможет, если с момента получения предыдущего образования прошло менее 5 лет.