ВИДЕО | Владимир Свет: в результате банкротства Nordica будут сокращены 286 работников

В среду стало известно, что попытки приватизировать авиакомпанию Nordica не увенчались успехом и руководство предприятия решило прекратить деятельность фирмы и начать процедуру банкротства.

По мнению министра инфраструктуры Владимира Света, не может такое маленькое государство, как Эстония содержать собственную авиакомпанию на таком рискованном рынке, как региональные перевозки.

„Я думаю, что это был красивый воздушный замок“, - сказал он. Как считает министр, не стоит на эту тему даже мечтать.

„Когда Nordica создавали, государство поставило перед авиакомпанией две цели: зарабатывать прибыль и летать из Таллинна. Ни одна из них не была выполнена“, - отметил Свет.

По словам министра, в результате банкротства будут сокращены 286 человек.

В среду в первой половине дня прошла пресс-конференция по поводу банкротства авиапредприятия Nordica. Подробнее читайте здесь.

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