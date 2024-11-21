Динамика минимальных зарплат: Эстония за 10 лет сблизилась с лидерами ЕС

На 1 июля 2024 года самая высокая минимальная заработная плата в Евросоюзе, зафиксированная в Люксембурге, превышала минимальную оплату труда в Болгарии в 5,4 раза. Однако с учётом паритета покупательной способности разрыв сокращается: в Люксембурге она лишь в 2,4 раза выше, чем в Болгарии.

Если рассмотреть динамику минимальных заработных плат отдельно в странах Балтии за последние десять лет, то картина откроется весьма любопытная. В 2014 году минимальная зарплата составляла 355 евро в Эстонии, 320 евро в Латвии и 290 евро в Литве. С тех пор в Эстонии она выросла в 2,3 раза — до 820 евро, в Латвии — в 2,2 раза (до 700 евро), а в Литве — во впечатляющие 3,2 раза, достигнув 924 евро. Интересно, что если в Эстонии традиционно минимальная зарплата была выше, чем в других странах Балтии, то перевес над Латвией остался, а вот что касается Литвы, то начиная с 2019 года она опередила Эстонию по этому показателю, и разрыв сохраняется до сих пор.

Поскольку номинальный уровень минимальных заработных плат не отражает их реальную покупательскую способность, Евростат проводит корректировку с учётом различий в ценах между странами, а также делит страны ЕС на три группы.

В первую группу с высокой минимальной заработной платой с поправкой на уровень цен входят Люксембург, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Ирландия, Польша, Испания и Словения. Интересно, что Польша, Испания и Словения попадают в эту группу именно благодаря пересчёту зарплат по покупательской способности, причём Польша сразу „перескочила“ из третьей группы по номинальному уровню.

Во вторую группу со средним уровнем минимальной заработной платы включены Румыния, Греция, Хорватия, Кипр, Португалия и Мальта. Литва также вошла в эту группу благодаря пересчёту, став единственной страной Балтии, которой удалось подняться на более высокий уровень минимального заработка в ЕС.

Третья группа включает страны с наименьшими уровнями минимальной заработной платы: Венгрия, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия и Болгария.