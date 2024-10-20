ГРАФИКА | В Эстонии — одна из самых низких минимальных зарплат в ЕС. Наряду с Болгарией и Латвией

От Болгарии до Люксембурга

По данным Евростата на 1 июля 2024 года, в 22 из 27 стран Евросоюза установлена национальная минимальная заработная плата. Исключением остаются такие государства, как Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция, где национального минимального оклада нет. В остальных странах ЕС размер минимальной оплаты труда значительно варьируется: от минимальных 477 евро в Болгарии до величины в 2 571 евро в Люксембурге, что оказывается выше среднего размера заработка в некоторых европейских странах. Эстония на 2024 год закрепила минимальный размер оплаты труда на уровне 820 евро в месяц, а минимальную почасовую ставку — 4,86 евро, что стало результатом переговоров между правительством, работодателями и профсоюзами.