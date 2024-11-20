Экс-глава КаПо Арнольд Синисалу: люди, которые часто ездят в Россию, могут попасть в поле зрения спецслужб

Люди, которые часто ездят в Россию, попадают в поле зрения КаПо?

Физически невозможно следить за всеми людьми, но в текущей ситуации поездка в Россию — это очень глупо. Человек, который думает, что у него нет никакого отношения к государственной власти, может по какой-то причине оказаться в России в заложниках. Недавно был случай, когда человек, вероятно, из-за своего эстонского происхождения, был задержан в России с наркотиками. Российским спецслужбам постоянно нужно показывать успехи и ловить иностранных шпионов. Для этого подходит любое безобразие. Люди ставят себя под угрозу, когда ездят в Россию.

Я понимаю, что у многих есть безвыходная ситуация — у них есть мама, папа, близкие, родственники [в России], и, возможно, им нужно там бывать. К сожалению, действия Кремля и [российского] государства репрессивны, и согласно логике войны, им всегда нужны враги.

Департамент полиции безопасности в начале войны разместил баннеры, в которых говорилось, что если с вами связались и пытались завербовать, приходите и расскажите, мы найдём решение. Безусловно, Департамент полиции безопасности должен проводить информационную работу — если что-то случилось, человек оказался в безвыходной ситуации, но вернулся, то он должен спокойно рассказать, что произошло, чтобы понять, что случилось, потому что российские спецслужбы не нападают на кого-то случайно. Это означает, что их внимание было обращено на человека, у них есть для этого какая-то причина.