Внимание! С сегодняшнего дня на многих шоссе начинают действовать зимние ограничения скорости
Во вторник, 19 ноября, с главных шоссе Эстонии будут сняты дорожные знаки, разрешающие максимальную скорость летом 110 км/ч, и начнут действовать более строгие ограничения скорости в зимнее время. Погодные условия изменились на зимние, на дорогах есть риск оледенения, пишет Maaleht.
На участках дорог 2+1 и некоторых дорогах 2+2 ограничение скорости останется 100 км/ч. Более высокая скорость устанавливается в тех местах, где дорожная обстановка это позволяет. На тех участках, где повышен риск ДТП с участием диких животных и пешеходов, зимой скорость сохранится на уровне 90 км/ч. На участках дорог с дорожными знаками с изменяемой информацией максимально разрешенная скорость движения устанавливается на уровне 110 км/ч в светлое время суток при хороших условиях движения.
„Участникам дорожного движения важно помнить, что максимально разрешенная скорость не всегда является безопасной. Необходимо следить за дорожными и погодными условиями и выбирать подходящую скорость, — сказал руководитель Центра управления движением Транспортного департамента Сийм Вайкмаа. — В зимних дорожных условиях стоит избегать обгонов, но если это необходимо, то следует учитывать, что обгон может занять значительно больше времени, а поскольку на дорогах 2+1 полосы для обгона ограничены по длине, то следует избегать опасных маневров. Даже на на разных полосах шоссе 2+2 состояние дорожного покрытия может различаться“.
На участке Лаагри-Яэсмяэ шоссе Таллинн-Пярну-Икла, на участке Пеэтри-Мяо шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и на участке Вяо-Канама Таллиннской кольцевой дороги Центр управления дорожным движением Транспортного департамента имеет право устанавливать максимально разрешенную скорость до 110 км/ч с дорожными знаками с изменяющейся информацией в хороших условиях движения и до 100 км/ч в темное время суток. Условия движения определяются с учетом результатов измерений дорожных метеостанций, расположенных в данном районе.
Зимой ограничение скорости составит до 110 км/ч на общей дистанции 250,3 километра и 100 км/ч на общей дистанции 108,3 километра.
Скорость необходимо снизить, поскольку понижение температуры приводит к большему риску скольжения. Чтобы безопасно добраться до пункта назначения, необходимо выбирать скорость движения и безопасный стиль вождения в соответствии с дорожными условиями. Скользкая дорога зимой требует от водителей повышенного внимания и к другим участникам дорожного движения. Помимо возможного оледенения, высокий процент темных часов в сутках также делает вождение более опасным.
Прочитать прогноз погоды на ближайшие дни можно здесь: „ФОТО | В Таллинне выпал снег! Синоптик Кайро Кийтсак обещает, что вскоре он распространится по всей Эстонии“.
Перед началом путешествия стоит проверить дорожную обстановку на портале Tark tee.
Департамент транспорта напоминает, что не позднее 1 декабря шины всех легковых автомобилей должны быть заменены на зимние.