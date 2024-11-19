Внимание! С сегодняшнего дня на многих шоссе начинают действовать зимние ограничения скорости

На участках дорог 2+1 и некоторых дорогах 2+2 ограничение скорости останется 100 км/ч. Более высокая скорость устанавливается в тех местах, где дорожная обстановка это позволяет. На тех участках, где повышен риск ДТП с участием диких животных и пешеходов, зимой скорость сохранится на уровне 90 км/ч. На участках дорог с дорожными знаками с изменяемой информацией максимально разрешенная скорость движения устанавливается на уровне 110 км/ч в светлое время суток при хороших условиях движения.

„Участникам дорожного движения важно помнить, что максимально разрешенная скорость не всегда является безопасной. Необходимо следить за дорожными и погодными условиями и выбирать подходящую скорость, — сказал руководитель Центра управления движением Транспортного департамента Сийм Вайкмаа. — В зимних дорожных условиях стоит избегать обгонов, но если это необходимо, то следует учитывать, что обгон может занять значительно больше времени, а поскольку на дорогах 2+1 полосы для обгона ограничены по длине, то следует избегать опасных маневров. Даже на на разных полосах шоссе 2+2 состояние дорожного покрытия может различаться“.

На участке Лаагри-Яэсмяэ шоссе Таллинн-Пярну-Икла, на участке Пеэтри-Мяо шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и на участке Вяо-Канама Таллиннской кольцевой дороги Центр управления дорожным движением Транспортного департамента имеет право устанавливать максимально разрешенную скорость до 110 км/ч с дорожными знаками с изменяющейся информацией в хороших условиях движения и до 100 км/ч в темное время суток. Условия движения определяются с учетом результатов измерений дорожных метеостанций, расположенных в данном районе.

Зимой ограничение скорости составит до 110 км/ч на общей дистанции 250,3 километра и 100 км/ч на общей дистанции 108,3 километра.