ФОТО | В Таллинне выпал снег! Синоптик Кайро Кийтсак обещает, что вскоре он распространится по всей Эстонии

Во вторник погода будет пасмурной. Временами дождь, мокрый снег и снег. Преобладающий южный ветер будет дуть со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха 1..5°С.

„В среду (20.11) ожидается первая крупная порция мокрого снега этой осенью“, - пишет синоптик Кайро Кийтсах в своих социальных сетях. По его словам, область осадков распростронится по всей стране с юга на север, а восточный ветер усилится. Ожидается метель, дорожные условия ухудшатся.

В среду температура будет колебаться в пределах 0 градусов. Позже в течение дня направление ветра изменится, температура немного повысится, а осадки поредеют. „До сих пор нет четкого понимания относительно количества осадков, их фазы и траектории движения вихря“, - отмечает Кийтсак.

Дорожные условия

ТЕМПЕРАТУРЫ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

ЧАСТОТА ДВИЖЕНИЯ

Погода у соседей

В Риге во вторник небо будет облачным, пройдет дождь с мокрым снегом, местами снег. Юго-восточный ветер дует со скоростью до 10 м/с. Температура воздуха от 1 до 5 градусов.

В Хельсинки во вторник дует сильный ветер. Преобладает юго-западный ветер со скоростью до 15 м/с. Временами облачно, возможен дождь со снегом. Температура колеблется в пределах от 0 до 3 градусов.

Источники: прогноз погоды Агентства окружающей среды, freemeteo.ee, TarkTee

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