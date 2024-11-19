ФОТО | В Таллинне выпал снег! Синоптик Кайро Кийтсак обещает, что вскоре он распространится по всей Эстонии
Столбик термомента опускается все ниже и ниже. Если сегодня местами пройдет дождь, в том числе, более сильный, то завтра по всей Эстонии ожидается снег. Таллинн с утра порадовал легким снежным покровом.
Во вторник погода будет пасмурной. Временами дождь, мокрый снег и снег. Преобладающий южный ветер будет дуть со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха 1..5°С.
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„В среду (20.11) ожидается первая крупная порция мокрого снега этой осенью“, - пишет синоптик Кайро Кийтсах в своих социальных сетях. По его словам, область осадков распростронится по всей стране с юга на север, а восточный ветер усилится. Ожидается метель, дорожные условия ухудшатся.
В среду температура будет колебаться в пределах 0 градусов. Позже в течение дня направление ветра изменится, температура немного повысится, а осадки поредеют. „До сих пор нет четкого понимания относительно количества осадков, их фазы и траектории движения вихря“, - отмечает Кийтсак.
Дорожные условия
ТЕМПЕРАТУРЫ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
ЧАСТОТА ДВИЖЕНИЯ
Погода у соседей
В Риге во вторник небо будет облачным, пройдет дождь с мокрым снегом, местами снег. Юго-восточный ветер дует со скоростью до 10 м/с. Температура воздуха от 1 до 5 градусов.
В Хельсинки во вторник дует сильный ветер. Преобладает юго-западный ветер со скоростью до 15 м/с. Временами облачно, возможен дождь со снегом. Температура колеблется в пределах от 0 до 3 градусов.
Источники: прогноз погоды Агентства окружающей среды, freemeteo.ee, TarkTee
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