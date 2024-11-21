ИНТЕРВЬЮ DELFI | Украина рассматривает визит Яны Тоом в Крым как нарушение суверенитета и предупреждает о последствиях

Недавно в результате утечки данных российской туристической фирмы стало известно, что депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом посещала оккупированный Россией Крым. Как вы это прокомментируете, и будут ли приняты какие-либо санкции в отношении Тоом?

Следует понимать, что въезд на оккупированные территории Украины без согласия Украины и с российской стороны является нарушением украинского законодательства и международного права, что влечет за собой определенные последствия. Украина требует от всех иностранных граждан строго соблюдать порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее. Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Министерство иностранных дел Украины принимает действенные меры на дипломатическом уровне для предупреждения и пресечения подобных нарушений и действий, наносящих ущерб национальным интересам государства. Для нарушителей, которые посещают Крым с территории РФ, предусмотрена правовая ответственность, а иностранцам, в частности, за такие действия предусмотрен запрет на въезд в Украину.

Посещение госпожой Яной Тоом временно оккупированного Крыма мы рассматриваем как серьезное нарушение суверенитета Украины и международного права.

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И конечно, для нас важно, чтобы каждый гражданин Эстонии понимал: любая поддержка оккупационного режима в оккупированном Крыму противоречит международному праву. Каждый, кто желает поддержать Россию и незаконно въехать на оккупированные территории Украины...

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