Самое успешное предприятие Ида-Вирумаа производит майонез и сгущенку

Этот год, по словам руководителя завода и отдела продаж Polven Foods Томаса Кивесту, по результатам будет похож на предыдущий. „Мы сделали наше производство очень эффективным и собрали правильную команду. Количество работников у нас осталось прежним, но машины стали быстрее“, — сказал он, получая награду.

Кивесту добавил, что в следующем году компания сосредоточится на увеличении объемов экспорта за пределы Эстонии, Латвии и Литвы, в первую очередь в Скандинавию и другие европейские страны. Выручка Polven Foods за прошлый год составила 10,5 млн евро, годом ранее — 9,1 млн евро. Прибыль до налогообложения в 2023 году составила 1,4 млн евро. Также в 2024 году компания решила выплатить дивиденды в размере 1 млн евро и уменьшить собственный капитал на 500 000 евро.

На втором месте в рейтинге делового издания - Eesti Elektromontaaž AS, на третьем - Enefit Solutions AS. Полный рейтинг из 105 предприятий можно увидеть ЗДЕСЬ (статья доступна только подписчикам „Деловых ведомостей“).

Компания была основана в 1998 году в Ида-Вирумаа, где на заводе площадью 100 квадратных метров стали производить три продукта: майонезы Provansaal и Kodune, а также кетчуп. „Сегодня мы являемся одним из крупнейших в странах Балтии производителей майонеза и сгущенного молока, а также единственным производителем сгущенного молока в Эстонии“, - гласит информация на официальном сайте компании. В своем нынешнем виде предприятие Polven Foods зарегистрировано 14 апреля 2008 года в Кохтла-Ярве (Ахтме). Начиная с 2009 года продукция предприятия удостоена многих призов и премий в странах Балтии. 4 мая 2022 года гостем предприятия во время своей поездки по Ида-Вирумаа был президент Эстонии Алар Карис.

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