Президент Эстонии Алар Карис отправляется в Ида-Вирумаа

В четверг глава государства даст урок обществоведения в 1-й средней школе Кивиыли, а в пятницу — в гимназии Силламяэ.

В Пуртсе глава государства ознакомится с местной фанерной мастерской, мастерской по металлу и пивоварней, а также посадит дерево в Парке скорби по жертвам зла.

В Ийзаку президент Карис посетит семейные предприятия „Lammas ja Roos” и „Alutaguse juust”. В Кохтла-Ярве глава Эстонского государства побывает на одном из крупнейших предприятий Эстонии по производству майонеза Polven Foods.

В четверг вечером глава государства встретится в Нарвском колледже Тартуского университета с горожанами, в качестве заглавия встречи он выбрал ”Большая Нарва и маленький мир”. Обсуждение с синхронным переводом будет транслироваться на странице города Нарва в Фейсбуке.

Президент Карис также посетит дружину Союза обороны в Алутагузе. В субботу глава государства откроет Дни фестиваля Tallinn Music Week (TMW) в Нарвском центре Vaba Lava.