После увольнения из-за „утраты доверия“ Таллинн выплатит Сергею Пчелкину почти 5500 евро

Бывший руководитель Таллиннской школы по интересам Тондираба Сергей Пчелкин, уволенный из-за публикации о „лесных братьях“, в социальных сетях сообщил, что Трудовая инспекция признала расторжение договора незаконным, а городские власти нарушили законодательство и выплатят компенсацию. RusDelfi узнал подробности решения.
„Заявление было удовлетворено частично, размер компенсации был уменьшен“
В субботу, 16 ноября в Facebook у центриста, депутата Таллиннского горсобрания Сергея Пчелкина появился пост:
„Дорогие друзья! Семь прекрасных лет я проработал в Таллиннской школе по интересам Тондираба. Я благодарю коллег, партнеров, родителей и учеников за сотрудничество. Сегодня Трудовая инспекция признала расторжение моего договора незаконным. Городские власти нарушили законодательство и выплатят мне компенсацию. Спасибо всем, кто поддерживал, звонил и писал. Закрываем эту страницу истории жизни“.
В Таллиннском департаменте образования подтвердили, что решение принято.