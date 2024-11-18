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ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
18.11.2024, 18:25

После увольнения из-за „утраты доверия“ Таллинн выплатит Сергею Пчелкину почти 5500 евро

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Запрашиваемая сумма была значительно выше

Бывший руководитель Таллиннской школы по интересам Тондираба Сергей Пчелкин, уволенный из-за публикации о „лесных братьях“, в социальных сетях сообщил, что Трудовая инспекция признала расторжение договора незаконным, а городские власти нарушили законодательство и выплатят компенсацию. RusDelfi узнал подробности решения.

„Заявление было удовлетворено частично, размер компенсации был уменьшен“

В субботу, 16 ноября в Facebook у центриста, депутата Таллиннского горсобрания Сергея Пчелкина появился пост:

„Дорогие друзья! Семь прекрасных лет я проработал в Таллиннской школе по интересам Тондираба. Я благодарю коллег, партнеров, родителей и учеников за сотрудничество. Сегодня Трудовая инспекция признала расторжение моего договора незаконным. Городские власти нарушили законодательство и выплатят мне компенсацию. Спасибо всем, кто поддерживал, звонил и писал. Закрываем эту страницу истории жизни“.

В Таллиннском департаменте образования подтвердили, что решение принято.

„Сергей Пчелкин в своем заявлении просил признать расторжение трудового договора недействительным, расторгнуть трудовой договор, внести запись в регистр занятости и взыскать с работодателя компенсацию в размере 17

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