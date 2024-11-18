После увольнения из-за „утраты доверия“ Таллинн выплатит Сергею Пчелкину почти 5500 евро

„Заявление было удовлетворено частично, размер компенсации был уменьшен“

„Дорогие друзья! Семь прекрасных лет я проработал в Таллиннской школе по интересам Тондираба. Я благодарю коллег, партнеров, родителей и учеников за сотрудничество. Сегодня Трудовая инспекция признала расторжение моего договора незаконным. Городские власти нарушили законодательство и выплатят мне компенсацию. Спасибо всем, кто поддерживал, звонил и писал. Закрываем эту страницу истории жизни“.