Центрист Сергей Пчелкин: меня уже по телевизору уволили, а по факту я еще руководитель

Власти Таллинна заявили, что Сергей Пчелкин (депутат Таллиннского горсобрания, центрист) не будет продолжать работу в качестве руководителя школы по интересам Тондираба из-за публикации, которая появилась в его соцсетях. RusDelfi поговорил с Пчелкиным о сегодняшнем состоянии трудовых отношений, узнал, о чем он сожалеет и считает ли, что происходящее — политические игры?