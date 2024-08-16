16.08.2024, 11:35
Центрист Сергей Пчелкин: меня уже по телевизору уволили, а по факту я еще руководитель(9)
Эксклюзивное интервью
ФОТО: личный архив
Власти Таллинна заявили, что Сергей Пчелкин (депутат Таллиннского горсобрания, центрист) не будет продолжать работу в качестве руководителя школы по интересам Тондираба из-за публикации, которая появилась в его соцсетях. RusDelfi поговорил с Пчелкиным о сегодняшнем состоянии трудовых отношений, узнал, о чем он сожалеет и считает ли, что происходящее — политические игры?
Вас уволили? Увольняют? На какой стадии находятся ваши трудовые отношения?
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