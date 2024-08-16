Новости Эстонии
16.08.2024, 11:35

Центрист Сергей Пчелкин: меня уже по телевизору уволили, а по факту я еще руководитель

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Эксклюзивное интервью
Сергей Пчелкин
Сергей Пчелкин
ФОТО: личный архив

Власти Таллинна заявили, что Сергей Пчелкин (депутат Таллиннского горсобрания, центрист) не будет продолжать работу в качестве руководителя школы по интересам Тондираба из-за публикации, которая появилась в его соцсетях. RusDelfi поговорил с Пчелкиным о сегодняшнем состоянии трудовых отношений, узнал, о чем он сожалеет и считает ли, что происходящее — политические игры?

Вас уволили? Увольняют? На какой стадии находятся ваши трудовые отношения?

На данный момент меня не уволили (разговор происходил 16 августа в 10 утра, - прим. редакции), я должен встретиться с руководителем Департамента образования. Очевидно, это будет сегодня. Решится там что-то или нет, сложно сказать. По крайней мере, какая-то ясность наступит.

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