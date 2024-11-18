ВИДЕО | „Сгорело быстро, минут пять на всю процедуру“. Очевидец аварии на Гонсиори рассказал, как это было

„Водитель сначала поехал по полосе общественного транспорта в сторону универмага. Но спохватился и поспешил перестроиться на общую полосу. А она там так устроена... после реконструкции, что попасть на нее не так-то и просто. Затем микроавтобус чуть ли не прямым курсом пошел в столб“, - начинает рассказ очевидец.

После столкновения весь перед был разгромлен, продолжает Николай. „Заискрило сразу же справа в капоте. Затем вроде бы погасло. Водитель вышел, обошел вокруг, зачем-то пошел на другую сторону улицы, затем вернулся назад. А в этот момент, буквально в течение минуты со стороны универмага появилась первая машина с полицией. Там женщина и мужчина выскочили, поглядели вокруг и.. занялись тем, что начали разгонять и отгонять любопытных прохожих. В этот момент микроавтобус опять начал искрить в том самом правом боку - и пожар стал-таки набирать силу. Сначала водительское место, а там уже и салон. Сгорело быстро, минут пять на всю процедуру. Через минут десять появились пожарники“, - говорит автолюбитель.

Полицейские, очевидно, сразу поняли, что дело швах и вероятность пожара очень высокая, потому и занялись разгоном зевак и не очень многочисленной публики. „К приезду соседей-пожарников полыхал весь микроавтобус. Один из спасателей такой смелый, огонь еще вовсю, а он подошел прямо к распахнутой и обгорелой двери поглядеть что там и как“, - написал в редакцию RusDelfi очевидец ДТП.

По мнению Николая, всему виной изменения в организации движения в городе, скорее всего, на этом месте это не последняя авария.

Как уже сообщал Delfi, утром, в понедельник 18 ноября, 74-летний мужчина въехал на микроавтобусе в столб на улице Гонсиори в Таллинне. Информацию об этом подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны. Водитель был трезв и имеет действующие водительские права. Мужчине удалось сразу выбраться из автомобиля, он не пострадал, однако его транспортное средство полностью сгорело.

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