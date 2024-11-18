ЧП и криминал
18.11.2024, 08:50

ФОТО | Пожилой водитель микроавтобуса врезался в столб в центре Таллинна. Автомобиль сгорел дотла, водитель чудом спасся

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ФОТО: Lugeja foto

Сегодня утром в центре Таллинна на улице Гонсиори произошло ДТП.

74-летний мужчина въехал на микроавтобусе в столб, подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны. Он был трезв и имеет действующие водительские права.

Мужчине удалось сразу выбраться из автомобиля и он не пострадал.

Однако тренспортное средство полностью сгорело. В Департаменте полиции и погранохраны заявили, что это страховой случай.

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