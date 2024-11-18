ФОТО | Пожилой водитель микроавтобуса врезался в столб в центре Таллинна. Автомобиль сгорел дотла, водитель чудом спасся

74-летний мужчина въехал на микроавтобусе в столб, подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны. Он был трезв и имеет действующие водительские права.

Мужчине удалось сразу выбраться из автомобиля и он не пострадал.

Однако тренспортное средство полностью сгорело. В Департаменте полиции и погранохраны заявили, что это страховой случай.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .