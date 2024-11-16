Школьный психолог: из-за стресса дети могут просто игнорировать эстонский язык

„В обучении ребенок должен очень сильно напрягаться. А представьте себе, что у него не очень широкий словарный запас и ограниченный кругозор. Не очень легко ему дается запоминание любых стихов, текстов, и это проблемы были еще в детском саду. Ему не очень комфортно в той системе, в которой находится сейчас. И вдруг он попадает в обучение на неродном языке. Первая реакция ребенка — закрыться, спрятаться, уйти от этих проблем. Отторжение – это игнор, — рассказывает Светлана. — И если мы начинаем давить на такого ребенка: „ты должен, ты обязан, ты уже в школу ходишь“, как вы думаете, он будет больше прятаться или меньше? Конечно, больше. Он начинает прятаться не только от трудностей, но и от нас, взрослых, которые все время на него наседают. То есть отторжение эстонского языка – это внутренняя психологическая проблема защиты. Я защищаюсь. Я не могу воспринять сейчас этот момент. Это как котенок, которого взяли с улицы. Он что делает? Царапается вначале“. Отторжение языка, по словам психолога — это когда ребенок закрыл уши, глаза, сжал кулаки, зажался и свернулся, как ежик. „Когда пытается любым способом вербальной агрессией, криком „Отцепитесь от меня, не хочу!“.