10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Психологические проблемы у детей появились из-за реформы и эстонского языка?

Специальный проект RusDelfi „10 страхов перехода“ предлагает вместе бороться с боязнью перехода на эстонский язык обучения. Поделиться своими страхами вы можете ЗДЕСЬ.

„Стресс может быть и позитивным“

Любые новые веяния и ситуации в мире, в государстве, в школе, в доме вызывают определенное стрессовое состояние в первую очередь у детей. „Дети многого не понимают до конца, но своим поведением будут говорить, кричать нам в прямом и в переносном смысле о том, что им дискомфортно, неприятно. Сейчас же ситуация может обостриться, так как добавляются страхи родителей“, — говорит Светлана Лунева-Осипова, психолог Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии. За плечами у специалиста — сорокалетний опыт в педагогике, в том числе с детьми с особыми потребностями.

Психолог считает, что переход на эстонский язык обучения — нормальная стрессовая ситуация, когда что-то в жизни меняется.

„Проблемы существуют. Существовали и, я думаю, дальше будут существовать. Потому что система школьного обучения в целом всегда немного стрессовая. Но стресс — это не только плохо, почему-то мы все считаем именно так. А ведь стресс может быть очень позитивным, — считает психолог и уверяет, что именно это чувство учит новому, тренирует силу воли и помогает справляться с трудностями. — Поэтому стресс — не

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