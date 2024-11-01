10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Психологические проблемы у детей появились из-за реформы и эстонского языка?

Отторжение эстонского языка, нежелание учиться и ходить в школу в целом, слезы и даже истерики — после начала реформы родители столкнулись с психологическими проблемами у своих детей. Кто приходит на помощь детям в школах и могут ли родители поддержать ребенка? Нужны ли семейные врачи и психотерапевты? И связаны ли проблемы с переходом в целом? RusDelfi вместе со специалистами разбирается в этом вопросе.
„Стресс может быть и позитивным“
Любые новые веяния и ситуации в мире, в государстве, в школе, в доме вызывают определенное стрессовое состояние в первую очередь у детей. „Дети многого не понимают до конца, но своим поведением будут говорить, кричать нам в прямом и в переносном смысле о том, что им дискомфортно, неприятно. Сейчас же ситуация может обостриться, так как добавляются страхи родителей“, — говорит Светлана Лунева-Осипова, психолог Таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии. За плечами у специалиста — сорокалетний опыт в педагогике, в том числе с детьми с особыми потребностями.
Психолог считает, что переход на эстонский язык обучения — нормальная стрессовая ситуация, когда что-то в жизни меняется.