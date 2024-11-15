„С работы сразу на кладбище доставят“: как жители Эстонии отреагировали на новость о повышении пенсионного возраста?
Новость о поднятии пенсионного возраста до 65 лет встревожила жителей Эстонии. В ходе пресс-конференции правительства 7 ноября министр социальной защиты Сигне Рийсало сказала, что если ранее пенсия была связана с годом рождения и конкретным возрастом, то в будущем пенсионный возраст будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни. RusDelfi собрал реакции читателей на эту новость.
По словам Рийсало, рассчитывается пенсионный возраст Министерством социальных дел за два года до вступления решения в силу, а правительство его утверждает. В случае расчетов на 2027 год за основу взяты данные о средней продолжительности жизни с 2018 по 2023 гг. Такой подход стал предметом критика.
„Во Франции сотни тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против плана президента Эммануэля Макрона увеличить пенсионный возраст с 62 лет до 64 лет. В Эстонии можно увеличить пенсионный возраст до 100 лет, все равно у нас все хорошо и все довольны, потому что за этим „умным“ решением стоит лево-либеральное правительство во главе с Партией реформ, разрывающееся от „любви к человечеству“, — критикует такое решение правительства Konservatiivne Harjumaa в Facebook.
Негативную оценку новость о повышении пенсионного возраста получила и в комментариях на RusDelfi. Ниже приведены анонимные комментарии с сохранением орфографии и пунктуации авторов.
„Почти 300 000 людей — в относительной бедности! Более 20%! И что делать?! Повысить пенсионный возраст...“
„А работа есть тем, у кого пенсия на носу? Особенно тем, кто расчитывал уйти на пенсию вовремя?“
„В стране закончились деньги и что предпримет правительство. Снизить себе зарплату? Отменить доплаты? Пересесть на автобус? О нет, недопустимо. Надо наоборот поднимать и поднимать. Кругом инфляция и рост цен. Поднять пенсионный возраст стареющему населению, чтобы они себе пенсионных паев заработали? Это что за вспышка гениальности? Именно так мы и поступим! Ведь до реальной пенсии не только лишь все доживут, значит и паи свои не только лишь все получат. А значит в стране будут оставаться невостребованные деньги, на которые можно будет поднять себе зарплату. Ибо не жил народ богато, нечего и начинать“.
„Понятно, что увеличением возраста выхода на пенсию не связано с продолжительностью жизни, а с тем, чтобы люди не доживали, пенсии не платить и снизить нагрузку на социал, так как пенсионеры уязвимы и зависимы от врачей, а в казну уже не поступает в таком объёме налога. Оправдывают очевидные вещи увеличением возраста жизни. А что, в таком возрасте не нужно уже больше отдыха и восстановления? Чем старше, тем нужно больше времени для восстановления + проблемы со здоровьем увеличиваются. Почему за людей решают кого поддерживать? Государство должно в первую очередь поддерживать граждан СВОЕЙ страны!“
Некоторые даже обвинили в таком положении дел народ Эстонии, который выбрал такое правительство: „Да зря вы правительство не любите, они выбраны гражданами своей страны, и их решения легитимны и отражают волю избирателей. Значит общество расколото если одним радостно а другим противно“.
В группе „Русскоязычная Эстония“ на Facebook публика отреагировала на новость также негативно — правительство обвинили в том, что оно находится слишком далеко от народа и не знает, как живется простым людям. Ниже приведены комментарии с сохранением орфографии и пунктуации авторов.
„Пол страны сидит на минималке... О каких пенсионных суммах может идти речь? На что существовать будет этим пенсионерам? Сходите в народ! Просто зайдите в магазины; прежде оденьтесь проще, может прозреете...Как же далеки вы от своего нарада“ - Любовь.
„Ну то есть мое поколение может вообще забыть слово „пенсия“ и что оно означает, потому что нам она не светит. С работы сразу на кладбище доставят“ - Виктория.
„Так как у нас делают статистику, могу предположить, что у нас будет поколение долгожителей, ну а кто не дожил до пенсии, сами виноваты, надо было здоровье беречь с молоду“ - Татьяна.
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