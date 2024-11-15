„С работы сразу на кладбище доставят“: как жители Эстонии отреагировали на новость о повышении пенсионного возраста?

По словам Рийсало, рассчитывается пенсионный возраст Министерством социальных дел за два года до вступления решения в силу, а правительство его утверждает. В случае расчетов на 2027 год за основу взяты данные о средней продолжительности жизни с 2018 по 2023 гг. Такой подход стал предметом критика.

„Во Франции сотни тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против плана президента Эммануэля Макрона увеличить пенсионный возраст с 62 лет до 64 лет. В Эстонии можно увеличить пенсионный возраст до 100 лет, все равно у нас все хорошо и все довольны, потому что за этим „умным“ решением стоит лево-либеральное правительство во главе с Партией реформ, разрывающееся от „любви к человечеству“, — критикует такое решение правительства Konservatiivne Harjumaa в Facebook.

Негативную оценку новость о повышении пенсионного возраста получила и в комментариях на RusDelfi. Ниже приведены анонимные комментарии с сохранением орфографии и пунктуации авторов.

„Почти 300 000 людей — в относительной бедности! Более 20%! И что делать?! Повысить пенсионный возраст...“

„А работа есть тем, у кого пенсия на носу? Особенно тем, кто расчитывал уйти на пенсию вовремя?“

„В стране закончились деньги и что предпримет правительство. Снизить себе зарплату? Отменить доплаты? Пересесть на автобус? О нет, недопустимо. Надо наоборот поднимать и поднимать. Кругом инфляция и рост цен. Поднять пенсионный возраст стареющему населению, чтобы они себе пенсионных паев заработали? Это что за вспышка гениальности? Именно так мы и поступим! Ведь до реальной пенсии не только лишь все доживут, значит и паи свои не только лишь все получат. А значит в стране будут оставаться невостребованные деньги, на которые можно будет поднять себе зарплату. Ибо не жил народ богато, нечего и начинать“.