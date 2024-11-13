Увеличение пенсионного возраста в Эстонии: когда его на самом деле подняли и что изменилось в конце октября?

Согласно информации на сайте Министерства социальных дел, с 1 января 2017 года возраст пенсии по старости начал постепенно повышаться. По расчетам, он должен был достигнуть достигнуть 65 лет к 2026 году. Все это время пенсионный возраст повышался в соответствии с годом рождения.

Еще в декабре 2017 года, во время правительства Юри Ратаса, Министерство социальных дел направило на согласования проект пенсионной реформы, в рамках которого планировалось сделать пенсии более гибкими, изменить формулу их расчета и привязать пенсионный возраст к средней продолжительности жизни с 2027 года

Таким образом, с 2027 года возраст пенсии по старости будет зависеть от средней ожидаемой продолжительности жизни. Основанием для расчета возраста пенсии по старости станет ожидаемая продолжительность жизни 65-летних людей по данным Департамента статистики. На основании этих данных к 1 января каждого года правительство будет утверждать новый возраст пенсии по старости, который будет вступать в силу через два года. По мере увеличения ожидаемой продолжительности жизни будет увеличиваться и пенсионный возраст, но не более чем на три месяца единовременно.

Но что же тогда постановила министр? Возраст пенсии по старости в 2027 году будет установлен правительством 1 января 2025 года. Поскольку в 2026 году возраст пенсии по старости будет составлять 65 лет и этот пенсионный возраст за один раз не будет повышаться более чем на три месяца, возраст пенсии по старости в 2027 году составит максимум 65 лет и три месяца. Министр социальной защиты Сигне Рийсало же подписала проект постановления правительства, согласно которому пенсионный возраст по старости в 2027 году составит 65 лет и один месяц — то есть, даже меньше максимально возможного.

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