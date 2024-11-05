ФОТО | Правление социал-демократов решило в вопросе избирательного права поддержать компромиссное предложение
Во вторник, 5 ноября, правление Социал-демократической партии (СДП) поддержало компромиссное предложение по вопросу избирательных прав. То есть соцдемы выступили за начало процесса внесения изменений в Конституцию, которые ограничили бы право голоса на муниципальных выборах гражданам третьих стран. При этом, согласно компромиссному предложению, было бы сохранено право голоса для лиц без гражданства.
Кроме того, параллельно СДП продолжит продвигать предложение о внесении изменений в закон о выборах местных органов власти, чтобы ввести обязательство регистрации для иностранных граждан, передает RusERR.
„Мы объясняем позицию социал-демократов уже как минимум полтора года, с тех пор как вопрос избирательных прав стал предметом общественных дебатов, и мы по-прежнему считаем, что изменение Конституции непосредственно перед выборами и лишение жителей права участвовать в местной жизни на основе их гражданства - это не лучший выход. Однако мы должны понять, что если социал-демократы останутся в стороне от процесса изменения Конституции, то права голоса лишатся и почти 60 000 обладателей серых паспортов, чьей единственной родной страной является Эстония“, - заявил председатель СДП Лаури Ляэнеметс.
„Социал-демократы никогда не скрывали разногласий внутри партии по этому вопросу. В итоге было решено идти дальше с компромиссным предложением, которое было достигнуто на коалиционном совете“, - отметил Ляэнеметс.
Напомним, что в понедельник правящие партии на коалиционном совете договорилась о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах и запуске процесса изменения Конституции.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.