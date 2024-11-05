ФОТО | Правление социал-демократов решило в вопросе избирательного права поддержать компромиссное предложение

Кроме того, параллельно СДП продолжит продвигать предложение о внесении изменений в закон о выборах местных органов власти, чтобы ввести обязательство регистрации для иностранных граждан, передает RusERR.

„Мы объясняем позицию социал-демократов уже как минимум полтора года, с тех пор как вопрос избирательных прав стал предметом общественных дебатов, и мы по-прежнему считаем, что изменение Конституции непосредственно перед выборами и лишение жителей права участвовать в местной жизни на основе их гражданства - это не лучший выход. Однако мы должны понять, что если социал-демократы останутся в стороне от процесса изменения Конституции, то права голоса лишатся и почти 60 000 обладателей серых паспортов, чьей единственной родной страной является Эстония“, - заявил председатель СДП Лаури Ляэнеметс.

„Социал-демократы никогда не скрывали разногласий внутри партии по этому вопросу. В итоге было решено идти дальше с компромиссным предложением, которое было достигнуто на коалиционном совете“, - отметил Ляэнеметс.

Напомним, что в понедельник правящие партии на коалиционном совете договорилась о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса на местных выборах и запуске процесса изменения Конституции.

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