ФОТО | Коалиция договорилась о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса: запускается процесс изменения Конституции

Перед заседанием члены коалиции сказали Delfi, что этот вопрос больше нельзя откладывать и нужно принять конкретные решения, что и было сделано: по итогам обсуждений коалиционный совет принял решение в срочном изменить конституцию, чтобы лишить граждан России и Беларуси права голоса уже к следующим местным выборам.

Если до сих пор социал-демократы были против изменения Конституции, то сегодня по этому вопросу был достигнут компромисс. Коалиционный совет обсуждал данный вопрос почти полтора часа.

Решение признать законопроект о внесении изменений в Конституцию неотложным принимается большинством голосов Рийгикогу в размере четыре пятых. То есть, если на месте присутствуют все 101 депутат, то будет необходимо набрать 81 голос. Ранее сильное сопротивление к внедрению этого плана показывала Центристская партия.

Сегодня в первой половине дня партия Isamaa сообщила, что вместе с партнерами (EKRE и некоторыми внефракционными депутатами) предлагает начать производство по внесению поправок в конституцию. Председатель фракции Хелир-Валдор Сеэдер предложил председателю конституционной комиссии Хендрику Йоханнесу Террасу (Eesti 200) включить в повестку комиcсии инициированный 28 народными депутатами проект изменения конституции, чтобы он как можно скорее дошел до рассмотрения в парламенте.

Также фракция Isamaa предложила спикеру парламента Лаури Хуссару (Eesti 200) созвать к среде совет старейшин Рийгикогу, чтобы вместе со всеми фракциями и правлением парламента обсудить дальнейшие шаги в отношении избирательных прав.

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