02.11.2024, 13:20
ФОТО и ВИДЕО | „Казалось, что буря разорвет дом на куски“. Шторм основательно потрепал многие регионы Эстонии(3)
ФОТО: Lääne-Harju vald
В пятницу на Эстонию обрушился самый сильный сильный шторм этой осени. Сильный дождь и снег сопровождались ветром, скорость которого местами превышала 35 м/с. Сильный ветер потрепал всю Эстонию, ломая деревья и срывая крыши с домов. Читайте также ЗДЕСЬ.
По данным Спасательного департамента, за минувшую ночь они получили более 340 связанных со штормом звонков, львиная доля которых была связана с деревьями, упавшими на дороги или линии электропередачи.
Уже заказано?