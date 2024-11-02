ФОТО и ВИДЕО | „Казалось, что буря разорвет дом на куски“. Шторм основательно потрепал многие регионы Эстонии

„Ситуация в Палдиски очень плохая, поскольку помимо крыши дома по Раэ, 40 сорвало также стену на Пеэтри, 9 и крышу спортивного здания Палдиски. На месте работают спасатели“, - описали ситуацию в социальных сетях в пятницу в 23:30 представители волости Ляэне-Харью.

ФОТО: Lääne-Harju vald