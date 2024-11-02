Новости Эстонии
02.11.2024, 13:20

ФОТО и ВИДЕО | „Казалось, что буря разорвет дом на куски“. Шторм основательно потрепал многие регионы Эстонии

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„Ситуация в Палдиски очень плохая, поскольку помимо крыши дома по Раэ, 40 сорвало также стену на Пеэтри, 9 и крышу спортивного здания Палдиски. На месте работают спасатели“, - описали ситуацию в социальных сетях в пятницу в 23:30 представители волости Ляэне-Харью.
„Ситуация в Палдиски очень плохая, поскольку помимо крыши дома по Раэ, 40 сорвало также стену на Пеэтри, 9 и крышу спортивного здания Палдиски. На месте работают спасатели“, - описали ситуацию в социальных сетях в пятницу в 23:30 представители волости Ляэне-Харью.
ФОТО: Lääne-Harju vald

В пятницу на Эстонию обрушился самый сильный сильный шторм этой осени. Сильный дождь и снег сопровождались ветром, скорость которого местами превышала 35 м/с. Сильный ветер потрепал всю Эстонию, ломая деревья и срывая крыши с домов. Читайте также ЗДЕСЬ.

По данным Спасательного департамента, за минувшую ночь они получили более 340 связанных со штормом звонков, львиная доля которых была связана с деревьями, упавшими на дороги или линии электропередачи.

Больше всего вызовов поступило из Ляэнемаа (183). Также строителям приходилось убирать поваленные ветром строительные леса и дорожные знаки.

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