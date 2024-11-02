Новости Эстонии
02.11.2024, 08:30

ФОТО и ВИДЕО | Шторм срывает крыши и валит деревья, люди сидят без электричества. Погода остается опасной, дороги скользкие!

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дополнено в 10:55
В Палдиски штормовой ветер сорвал стеновые панели и дверь склада.
В Палдиски штормовой ветер сорвал стеновые панели и дверь склада.
ФОТО: Lugeja foto

Как и вчера, сегодня метеослужба вынесла жителям Эстонии предупреждение об опасной погоде.

В субботу, 2 ноября, ветер внутри страны ожидается северо-западный порывами до 17, на побережье 20-25 м/с. Пройдут мокрый снег и дождь, дороги скользкие!

Погоду будет определять западный край области низкого давления. Ожидается переменная облачность, во многих местах мокрый снег и дождь, к вечеру осадки поредеют. Ветер северо-западный 5-11, порывами до 17, на островах и побережьях 12-18, порывами до 25 м/с, к вечеру постепенно ослабнет.

Температура воздуха 0..+5, на побережье до +7°С. На дорогах — опасность обледенения!

Из-за шторма минувшей ночью без электричества остались тысячи человек. По состоянию на 7:18 субботы электроэнергии не было у более 15 000 домохозяйств. Больше всего оказались затронуты Харьюмаа и Пярнумаа. По состоянию на половину десятого без электричества остаются более 11 000 клиентов. Компания Elektrilevi сообщила, что непрерывно занимается устранением перебоев в подаче электроэнергии. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

В пятницу были зафиксированы случаи, когда сильный ветер валил деревья или срывал крыши, а в субботу ночью, например, в Палдиски от него сильно пострадало складское здание.

В субботу утром в Ляэне-Харьюмаа:

В Кихну ветер сорвал крышу с садового домика.

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