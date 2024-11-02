Экстремальные погодные условия нарушили электроснабжение во многих домах. Elektrilevi обратилась к людям

Больше всего отключений наблюдается в западном регионе: Пярнумаа, Ляэнемаа и на островах. Рано утром более 6000 домохозяйств остались без электричества в Рапламаа и Харьюмаа и почти 2000 в Пярнумаа. На пике (ночью) в Эстонии без электричества остались около 18 000 потребителей. В настоящее время без электричества остаются более 11 000 клиентов.

Со вчерашнего дня по сегодняшнее утро электроснабжение восстановлено 35 тысячам потребителей.

Над устранением неисправностей круглосуточно работает 41 дополнительная бригада.

О прогнозе погоды на сегодня и последствиях вчерашнего разгула стихии читайте ЗДЕСЬ.

По информации центра управления Elektrilevi, погодные условия ночью были экстремальными, видимость практически отсутствовала, дороги были завалены сломанными деревьями, что существенно осложняло работу бригад.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это обеспечивает быстрый обмен информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.

Актуальную информацию о количестве отключений и регионах можно найти на карте отключений Elektrilevi.

Инструкции по поведению в случае отключения электроэнергии можно найти на сайте olevalmis.ee.

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