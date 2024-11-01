Возможно ли, что Америка откажется сражаться за такую ​​маленькую страну как Эстония?

„Сейчас у нас временно находится почти 700 американских военнослужащих в Эстонии, - отвечает посол США. - Президент Байден в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину на саммите в Мадриде пообещал отправить американские войска во все страны на восточном фланге - это Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния. Они не находятся здесь постоянно. Но это сигнал США всему миру, России и эстонскому народу, что мы заботимся о безопасности и обороне Эстонии. И именно поэтому у нас находится здесь почти 700 американских военнослужащих. И это число то увеличивается, то уменьшается, потому что подразделения постоянно меняются. Но, опять же, мы здесь. И у нас есть американские войска, постоянно размещенные в Европе, которые у нас были со времен Второй мировой войны. Так что наши войска находятся здесь, как и в Корее, между Северной и Южной Кореей, в течение 75 лет. Мы определяем нашу собственную безопасность и процветание в широком смысле. И иметь надежных друзей и союзников, которые процветают - в наших интересах. Именно поэтому мы платим деньги за то, чтобы наши солдаты были здесь, в Эстонии“.