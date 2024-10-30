Интервью RusDelfi с послом США в Эстонии. Если Трамп победит, Украина проиграет?

Моя жена - крымская татарка по национальности. Она говорит, что ее первый язык русский не потому, что она русская - она не русская - а из-за Сталина. Потому что он отправил ее деда и бабушку на поезде в депортацию, и ее мама родилась в ГУЛАГе. То есть, так уж получилось, что они не говорили по-татарски в Ташкенте, это был русскоязычный город.