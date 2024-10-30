Интервью RusDelfi с послом США в Эстонии. Если Трамп победит, Украина проиграет?
Посол США в Эстонии Джордж П. Кент рассказал в интервью RusDelfi о выборах президента Соединенных Штатов, войне в Украине и любви к русском языку.
Вы прекрасно говорите по-русски.
Моя жена - крымская татарка по национальности. Она говорит, что ее первый язык русский не потому, что она русская - она не русская - а из-за Сталина. Потому что он отправил ее деда и бабушку на поезде в депортацию, и ее мама родилась в ГУЛАГе. То есть, так уж получилось, что они не говорили по-татарски в Ташкенте, это был русскоязычный город.
Поэтому дома мне иногда приходится говорить со свекровью по-русски. Здесь, в Эстонии, я говорю с русскоязычными людьми в Нарве на русском, а с беженцами на украинском. Для нас дипломатов знание языков - наше богатство. У нас нет оружия.