За рубежом
30.10.2024, 07:01

Интервью RusDelfi с послом США в Эстонии. Если Трамп победит, Украина проиграет?

 
Посол США в Эстонии Джордж П. Кент: действия политиков не всегда соответствуют тому, что они говорят как кандидаты до выборов.
Посол США в Эстонии Джордж П. Кент: действия политиков не всегда соответствуют тому, что они говорят как кандидаты до выборов.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Посол США в Эстонии Джордж П. Кент рассказал в интервью RusDelfi о выборах президента Соединенных Штатов, войне в Украине и любви к русском языку.

Вы прекрасно говорите по-русски.

Моя жена - крымская татарка по национальности. Она говорит, что ее первый язык русский не потому, что она русская - она не русская - а из-за Сталина. Потому что он отправил ее деда и бабушку на поезде в депортацию, и ее мама родилась в ГУЛАГе. То есть, так уж получилось, что они не говорили по-татарски в Ташкенте, это был русскоязычный город.

Поэтому дома мне иногда приходится говорить со свекровью по-русски. Здесь, в Эстонии, я говорю с русскоязычными людьми в Нарве на русском, а с беженцами на украинском. Для нас дипломатов знание языков - наше богатство. У нас нет оружия.

И на эстонском тоже говорите?

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