Новости Эстонии
01.11.2024, 14:30

ФОТО | Обвиняемую в госизмене женщину доставила в суд тюремная служба. Полиция по пятницам больше этим не занимается

 
Суды негодуют
Сегодня Бурцеву, обвиняемую в государственной измене, в суд конвоировала тюремная служба.
Сегодня Бурцеву, обвиняемую в государственной измене, в суд конвоировала тюремная служба.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Одной из первых, кого конвоировала тюремная служба, стала обвиняемая в государственной измене Светлана Бурцева. По словам председателя Харьюского уездного суда, в долгосрочной перспективе с такой ситуацией мириться нельзя.

Полиция прекратила по пятницам сопровождать задержанных в суды и обратно, в связи с чем сотрудникам тюремной службы пришлось самим доставить в суд обвиняемую в госизмене Бурцеву и охранять ее там.

В начале июня мы писали, что полиция перестанет сопровождать задержанных в суды и обратно в тюрьму по пятницам. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

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