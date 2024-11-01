01.11.2024, 14:30
ФОТО | Обвиняемую в госизмене женщину доставила в суд тюремная служба. Полиция по пятницам больше этим не занимается
Суды негодуют
ФОТО: | Delfi Meedia
Одной из первых, кого конвоировала тюремная служба, стала обвиняемая в государственной измене Светлана Бурцева. По словам председателя Харьюского уездного суда, в долгосрочной перспективе с такой ситуацией мириться нельзя.
Полиция прекратила по пятницам сопровождать задержанных в суды и обратно, в связи с чем сотрудникам тюремной службы пришлось самим доставить в суд обвиняемую в госизмене Бурцеву и охранять ее там.
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