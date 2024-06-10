Уголовным процессам грозит затягивание. Судьи и адвокаты обеспокоены принятым полицией решением

Полиция прекратит по пятницам конвоирование заключенных в суды и обратно в тюрьму. Это означает, что теперь выпадает один из пяти рабочих дней, когда люди, находящиеся во время судебного процесса за решеткой, могли быть заслушаны в зале суда.