ЧП и криминал
10.06.2024, 11:43

Уголовным процессам грозит затягивание. Судьи и адвокаты обеспокоены принятым полицией решением

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Полицейские в зале суда
Полицейские в зале суда
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Причина изменений — сокращение государственного бюджета. Судьи, министр юстиции и другие заинтересованные лица этот план не одобряют, пишет Eesti Ekspress.

Полиция прекратит по пятницам конвоирование заключенных в суды и обратно в тюрьму. Это означает, что теперь выпадает один из пяти рабочих дней, когда люди, находящиеся во время судебного процесса за решеткой, могли быть заслушаны в зале суда.

Такое решение вызвано желанием правительства Каи Каллас сократить расходы государственного бюджета.

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