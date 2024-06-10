10.06.2024, 11:43
Уголовным процессам грозит затягивание. Судьи и адвокаты обеспокоены принятым полицией решением(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Причина изменений — сокращение государственного бюджета. Судьи, министр юстиции и другие заинтересованные лица этот план не одобряют, пишет Eesti Ekspress.
Полиция прекратит по пятницам конвоирование заключенных в суды и обратно в тюрьму. Это означает, что теперь выпадает один из пяти рабочих дней, когда люди, находящиеся во время судебного процесса за решеткой, могли быть заслушаны в зале суда.
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