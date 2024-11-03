Социальный педагог: Если ребенок не может поделиться проблемой на эстонском, пусть смело обращается на русском(9)
О том, как можно помогать детям в школах в связи с переходом на эстонский язык обучения, RusDelfi рассказывает социальный педагог в Тартуской школе имени Александра Пушкина Тийна Радионов.
„Если ко мне приходит ребенок со своей проблемой и не может никак ее выразить на эстонском, то он может смело обратиться ко мне на русском языке. Потому что важно, чтобы у детей было чувство безопасности и доверия. Ведь здесь мы говорим про чувства, а это даже на родном языке иногда трудно выразить. И если нет возможности это делать на родном языке, тем более детям, я даже не представляю, как это получается тогда. Должна быть такая возможность“, — уверяет социальный педагог. При этом отмечает, что многие дети просто бояться делать ошибки на эстонском и сразу начинают говорить на русском языке. „Таким ученикам я сразу отвечаю: „Я знаю, что ты хорошо говоришь на эстонском. Ты можешь мне ответить, не волнуйся, что сделаешь какие-то ошибки, я тебя пойму“. И они тогда дети стараются! — говорит Тийна. – Нужно всегда помнить: если вдруг у ребенка возникают какие-то проблемы любого характера, родителям не нужно бояться, что ребенок замкнется и не сможет попросить помощи. Ребенок может попросить помощи на родном языке, его поймут и постараются ему помочь. Важно донести именно эту мысль“.
Если у детей есть психологические проблемы, то они вряд ли именно из-за обучения на эстонском языке, считает Тийна Радионов.„Дети, на мой взгляд, всегда адаптировались лучше, чем мы, взрослые. Мне кажется, больше всего переживают родители, — считает Тийна и отмечает, что дети в их школе спокойно отнеслись к тому, что все перешли на эстонский, серьезных проблем нет. — Чаще всего в классах я вижу, что у детей есть проблема с мотивацией“.
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