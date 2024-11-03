Социальный педагог: Если ребенок не может поделиться проблемой на эстонском, пусть смело обращается на русском

„Если ко мне приходит ребенок со своей проблемой и не может никак ее выразить на эстонском, то он может смело обратиться ко мне на русском языке. Потому что важно, чтобы у детей было чувство безопасности и доверия. Ведь здесь мы говорим про чувства, а это даже на родном языке иногда трудно выразить. И если нет возможности это делать на родном языке, тем более детям, я даже не представляю, как это получается тогда. Должна быть такая возможность“, — уверяет социальный педагог. При этом отмечает, что многие дети просто бояться делать ошибки на эстонском и сразу начинают говорить на русском языке. „Таким ученикам я сразу отвечаю: „Я знаю, что ты хорошо говоришь на эстонском. Ты можешь мне ответить, не волнуйся, что сделаешь какие-то ошибки, я тебя пойму“. И они тогда дети стараются! — говорит Тийна. – Нужно всегда помнить: если вдруг у ребенка возникают какие-то проблемы любого характера, родителям не нужно бояться, что ребенок замкнется и не сможет попросить помощи. Ребенок может попросить помощи на родном языке, его поймут и постараются ему помочь. Важно донести именно эту мысль“.