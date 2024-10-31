В Эстонии прошла забастовка ресторанов: как журналист RusDelfi пытался заказать чай во время акции

На входе в кафе меня встретила улыбчивая девушка в черной футболке и фартуке. Она поздоровалась и сообщила: „У нас десять минут забастовка, и мы не принимаем заказы“.

Я взглянул на экран телефона: 12:30. „В 12:40 всё закончится“, – добавила сотрудница.

Мне разрешили занять свободный столик и дождаться окончания акции в кафе.

Через минуту работница Reval Cafe прошлась по залу и начала молча раскладывать на столиках бело-оранжевые буклеты. Мне такой не достался. Поймав мой взгляд, девушка пояснила, что уже сообщила мне о протестной акции.

Часть посетителей потянулась за информационным листком, другая часть – даже не взглянула. Среди них была и женщина, которая сидела рядом со мной. Она успела сделать заказ до начала акции.

Я попросил взглянуть на буклет. Она протянула мне его и повторила слова сотрудницы о том, что там написано про сегодняшнюю забастовку.

Посетители не выражали никакого недовольства или возмущения, а сотрудники заведения не объявляли вслух о протестной акции. Поэтому, если не знать о ее проведении, можно было и не заметить никаких изменений.

За две минуты до окончания я подошёл к стойке, чтобы ознакомиться с меню. Официантка посмотрела на часы, и я пояснил: „Я пока просто выберу что-нибудь“.

– У вас чай заварной или в пакетиках?

– Заварной. У нас есть черный, зеленый, зеленый с ягодами, красный, имбирно-апельсиновый и мятный.

Сотрудница вежливо рассказала о всем ассортименте чая. Похоже, забастовка касалась только заказов.

– Как проходит акция? – поинтересовался я.

Девушка сначала засмеялась, а затем что-то невнятно произнесла. Я расслышал лишь: „придумали“.

– Вы маякните, когда можно будет сделать заказ, – продолжил я. Сотрудница кивнула и добавила: „Можно“.

Акция протеста подошла к концу.

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