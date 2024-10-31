В четверг в Эстонии проходит масштабная забастовка ресторанов и отелей: рассказываем, как это будет выглядеть

Посмотреть полный список заведений, которые выразили желание участвовать в акции, можно на сайте . Среди них - Kolm Sibulat. RusDelfi пообщался с совладельцем этого заведения Романом Защеринским. По его словам, он работает в данной сфере с 1998 года, но по ощущениям сейчас - самое сложное время.

„Никогда не было так сложно, даже когда был кризис 2008 года, - признается ресторатор. - Тогда у людей достаток очень сильно упал, но мы смогли быстро выправиться, потому что налоги не повышались. Тогда было не так тяжело, как сейчас. В ковид было очень сложно, но сейчас вести честно бизнес становится еще сложнее именно из-за повышения налогов. В какой-то момент мы посчитали, что мы имеем право высказать свое мнение, что мы не должны соглашаться со всем, что правительство делает. Нам кажется, что не был произведен глубокий анализ нашего сектора, который и так только восстанавливается после последних перипетий“.