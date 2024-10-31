Лишение граждан РФ права голоса: сколько у эстонского правительства осталось времени?

После выступлений министров по обыкновению начался раунд вопросов и корреспондент Delfi поинтересовался относительно крайнего срок инициации конституционных поправок, чтобы граждан РФ можно было успеть лишить права голоса до следующих выборов в местные органы власти.

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) ответил, что это нужно сделать как можно быстрее. „Исходя из правовой логики, чем раньше это сделать, тем лучше, но, что называется, последнее окно, — это в течение ближайшего месяца“, — сказал он и добавил, что дебаты по данному вопросу продолжаются и рассматриваются разные варианты. Министр напомнил, что Партия реформ и Eesti 200 поддерживают ограничение избирательного права, в то время как социал-демократы предлагают найти альтернативу.

Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) назвала срок в две недели, после чего нужно будет направить поправки в Рийгикогу.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) в свою очередь отметил, что вопрос не в том, должны ли представляющие угрозу государству люди участвовать в выборах (в этом все участники коалиции солидарны), а в том, что делать с людьми, которые поддерживают Эстонию, но не являются ее гражданами.

„Мы не можем отвергать их“, — заявил министр. По его словам, чтобы успеть до выборов, конституцию нужно изменить до июля 2025 года (для этого процесс нужно запустить прямо сейчас). Тем не менее, отметил Ляэнеметс, спешка в этом деле — плохой признак. Например, ранее конституционная коллегия подчеркивала, что введение подобных изменений, которые могут существенно изменить расклад между политическими силами, непосредственно перед выборами представляют собой угрозу демократии.

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