ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях(17)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр образования и науки Кристина Каллас, министр обороны Ханно Певкур и министр инфраструктуры Владимир Свет.
Михал начал с того, что в среду исполнилось 100 дней с момента, когда новое правительство приступило к своим обязанностям. Это было непростое время, сейчас в Европе идет самая масштабная война со времен второй мировой, экономическая ситуация также оставляет желать лучшего. За это время были приняты серьезные решения, в том числе относительно государственного бюджета.
Михал выразил благодарность жителям Эстонии и за поддержку, и за критику.
На заседании кабинета министров было приняло семь решений. Одно из них касается подготовки к строительству кабеля Estlink3 между Финляндии и Эстонии, правительство инициировало специальную планировку и стратегическую оценку рисков. На подготовку спецпланировки уйдет до трех лет. Также будет изменено предписание относительно находящегося под охранной заповедника Мустоя. Сейчас для того, чтобы попасть из Саатсе в Вярска, люди используют дорогу, проходящую через территорию РФ. Природоохранный порядок будет изменен таким образом, чтобы можно было построить дорогу внутригосударственного пользования. Кроме этого было принято решение о продолжении переговоров о приватизации Nordica.
Как сообщил Ляэнеметс, сегодня много говорили об оборонной промышленности, так как это является одной из ключевых целей нынешнего правительства. Государство хочет не только тратить на оборону, но и инвестировать в нее, подчеркнул министр. В Вяйке-Маарья появится лучший в Эстонии полигон для тестирования дронов.
Кристина Каллас добавила, что обсуждали и экономические вопросы: „Мы имеем дело с длительным экономическим кризисом, который является интересным кризисом: с одной стороны зарплаты растут и уровень безработицы не очень сильно увеличился, а с другой — покупательная способность населения уменьшается с 2022 года. Это, безусловно, беспокоит правительство“. Чтобы справиться с этими проблемами, необходимо обуздать дефицит государственного бюджета. Урезание государственных расходов служит именно этой цели. Оппозиция также должна это понимать, а не выдвигать предложения, реализация которых заведомо невозможна.
Певкур назвал обсуждение оборонных вопросов в правительстве крайне конструктивным. Работа над созданием парка оборонной промышленности идет полным ходом, к настоящему моменты выбрано четыре потенциальных места строительства. Министр выразил надежду, что до детальной планировки дело дойдет уже в августе следующего года, после чего через несколько месяцев можно будет начать выдачу разрешений на строительство. Интерес со стороны предпринимателей очень большой.
Как сообщил в свою очередь Владимир Свет, государство подписало договор о приватизации Operail. Теперь сделку должен утвердить Департамент конкуренции, после чего можно будет раскрыть детали.
Корреспондент Delfi поинтересовался, когда наступает крайний срок инициации конституционных поправок для лишения граждан РФ права голоса, чтобы успеть до следующих местных выборов? Михал ответил: „Исходя из правовой логики, чем раньше это сделать, тем лучше, но, что называется, последнее окно, — это в течение ближайшего месяца“. По его словам, дебаты по данному вопросу продолжаются. Кристина Каллас назвала срок в две недели, а Ляэнеметс добавил, что вопрос не в том, должны ли представляющие угрозу государству люди участвовать в выборах, а в том, что делать с людьми, которые поддерживают Эстонию, но не являются ее гражданами. „Мы не можем отвергать их“, — заявил министр. По его словам, чтобы успеть до выборов, конституцию нужно изменить до июля 2025 года (для этого процесс нужно запустить прямо сейчас), но при этом, как ранее подчеркивала конституционная коллегия, подобные изменения непосредственно перед выборами представляют собой угрозу демократии.
Смотрите запись пресс-конференции!
Исполнилось 100 дней пребывания правительства у власти
Сегодня исполняется 100 дней с момента вступления в должность коалиционного правительства Партии реформ, Социал-демократической партии и партии Eesti 200 во главе с премьер-министром Кристеном Михалом. С момента прихода к власти правительство сосредоточилось на укреплении государственной безопасности, оздоровлении экономики и приведении в порядок государственных финансов.
„Времена были непростые, но, как говорят многие эксперты, впереди нас ждут улучшения. Более сложные решения уже приняты, и в будущем, возможно, дела пойдут лучше“, – сказал премьер-министр Кристен Михал. „За эти 100 дней были приняты решения по укреплению нашей государственной обороны, пополнению запаса боеприпасов, необходимых Силам обороны для более дальнего и точного воздействия на противника. Мы также стали проводить посвященные экономике совещания правительства, на которых был принят ряд решений, направленных на повышение конкурентоспособности экономики, чтобы рост затронул все сферы. Например, в начале 2025 года начнет работать оборонный фонд, в первой половине нового года будет внедрена мера по крупным инвестициям и начнет работать Центр прикладных исследований. Чтобы получить более дешевую и чистую энергию, мы утвердили зоны приоритетного развития ветряной энергетики. За это время удалось добиться достаточно многого, но мы по-прежнему упорно работаем над тем, чтобы Эстония процветала. Я благодарен всем, кто поддержал нас, помог словом и делом“.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что в течение первых ста дней правительство придерживалось жесткой линии, чтобы сфокусироваться на самых острых злободневных вопросах: „Среди таких актуальных тем, несомненно, на первом месте стоит уровень жизни населения и состояние экономики Эстонии. Мы делаем обещанные инвестиции в оборону и внутреннюю безопасность, и за это время мы также добились значительного прогресса в гражданской обороне и повышении готовности людей к кризисам. Но направляя средства на безопасность мы должны помнить, что эти расходы нельзя позволять за счет средств к существованию трудящихся или пенсионеров, а также за счет важных для людей общественных услуг, в частности, образования или здравоохранения. Я рад, что сегодня мы продвинулись вперед и в реализации программы утепления домов, и в проведении реформы общественного транспорта, и мы неуклонно работаем над тем, чтобы развивать региона за пределами „золотых колец“. И все это для того, чтобы в Эстонии было хорошо жить повсюду“.
Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что приоритетом правительства должно оставаться оживление экономики, а лучшей экономической политикой является политика в области образования. „Более широкая цель всех начатых реформ образования заключается в поддержке экономического развития страны, повышении уровня жизни людей и улучшении жизни в Эстонии“, – сказала она, приведя в качестве примера переход на обучение на эстонском языке, реформу профессионального образования и школьной обязанности, а также заключение Соглашения в сфере образования. Каллас добавила, что расширение инструмента поддержки крупных инвесторов и открытие эстонского рынка труда для квалифицированной рабочей силы также имеют ключевое значение для укрепления экономики.
За первые 100 дней работы правительство сумело подготовить государственный бюджет и разработать бюджетную стратегию на следующие четыре года. В конце сентября правительство утвердило бюджет на 2025 год, в котором объем доходов составит 17,7 млрд евро, а расходов – 18,2 млрд евро. Своими решениями по бюджету правительство упрочило безопасность населения и государства, инвестировало в укрепление экономики и значительно сократило государственные расходы.
В начале октября правительство начало регулярные совещания по экономическим вопросам, призванные повысить конкурентоспособность экономики. Среди прочего, кабинет уже успел дать министру предпринимательства и промышленности полномочия для учреждения с начала 2025 года Фонда оборонной промышленности в объеме 100 млн евро, а также внедрить меру поддержки крупных инвесторов. Министр климата получил мандат на создание на государственных землях зон приоритетного развития ветряной энергетики.
19 сентября правительство успело провести выездное заседание в Пыгари, где каждые пять лет на правительственном уровне отмечается преемственность независимости и государственности Эстонии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.