ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях

„Времена были непростые, но, как говорят многие эксперты, впереди нас ждут улучшения. Более сложные решения уже приняты, и в будущем, возможно, дела пойдут лучше“, – сказал премьер-министр Кристен Михал. „За эти 100 дней были приняты решения по укреплению нашей государственной обороны, пополнению запаса боеприпасов, необходимых Силам обороны для более дальнего и точного воздействия на противника. Мы также стали проводить посвященные экономике совещания правительства, на которых был принят ряд решений, направленных на повышение конкурентоспособности экономики, чтобы рост затронул все сферы. Например, в начале 2025 года начнет работать оборонный фонд, в первой половине нового года будет внедрена мера по крупным инвестициям и начнет работать Центр прикладных исследований. Чтобы получить более дешевую и чистую энергию, мы утвердили зоны приоритетного развития ветряной энергетики. За это время удалось добиться достаточно многого, но мы по-прежнему упорно работаем над тем, чтобы Эстония процветала. Я благодарен всем, кто поддержал нас, помог словом и делом“.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что в течение первых ста дней правительство придерживалось жесткой линии, чтобы сфокусироваться на самых острых злободневных вопросах: „Среди таких актуальных тем, несомненно, на первом месте стоит уровень жизни населения и состояние экономики Эстонии. Мы делаем обещанные инвестиции в оборону и внутреннюю безопасность, и за это время мы также добились значительного прогресса в гражданской обороне и повышении готовности людей к кризисам. Но направляя средства на безопасность мы должны помнить, что эти расходы нельзя позволять за счет средств к существованию трудящихся или пенсионеров, а также за счет важных для людей общественных услуг, в частности, образования или здравоохранения. Я рад, что сегодня мы продвинулись вперед и в реализации программы утепления домов, и в проведении реформы общественного транспорта, и мы неуклонно работаем над тем, чтобы развивать региона за пределами „золотых колец“. И все это для того, чтобы в Эстонии было хорошо жить повсюду“.