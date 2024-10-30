Присяжный адвокат раскритиковала законопроекты об ограничениях на участие в выборах для граждан РФ: „Это написано отвратительно плохо. Читать стыдно“

Присяжный адвокат Ксения Кравченко раскритиковала пояснительные записки к трем законопроектам, представленным партиями EKRE, Isamaa и Социал-демократической партией. По ее словам, „они написаны отвратительно плохо“. „Это читать стыдно“, – добавила она.

Кравченко считает, что поскольку вопрос об избирательных правах является конституционным, то правильно было бы вынести его на общественное обсуждение и провести референдум.

Она также подчеркнула, что вопрос о срочном изменении Конституции, требует особой осмотрительности. „Конституция – это не такого рода документ, который предусматривает какое-то срочное изменение под влиянием политического момента, чем бы этот момент ни был обусловлен, – отметила адвокат. – На этот вопрос наши законодатели отвечают таким образом, что надо это сделать немедленно“. Важно отметить, что для инициирования процедуры срочного изменения Конституции требуется набрать не менее 81 голоса в Рийгикогу.

Адвокат обратила внимание: поскольку вопрос затрагивает десятки тысяч человек, вне зависимости от того, будет ли изменение внесено через поправку к Конституции или к избирательному закону, существует высокая вероятность поступления множества жалоб в Европейский суд по правам человека, дело вряд ли ограничится одним случаем.