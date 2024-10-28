ВИДЕООПРОС | Жители Таллинна о лишении избирательных прав граждан РФ. „Провинился — накажите. Если думает по-другому — убедите“

Участвующий в опросе мужчина против того, чтобы лишали права голоса. „Люди должны иметь право высказываться. За мысли нельзя наказывать. Наказывать нужно только за действия. Если человек в чем-то провинился — пожалуйста, наказывайте его. Если он думает по-другому — убедите его“.

На заявление министра внутренних дел мужчина ответил, что „человек может думать так, а галочку поставить по-другому. Это не показатель того, что человек так думает“.

„Все жители, которые находятся здесь, в Эстонии, как минимум, оплачивают налоги, покупая продукты. И я считаю это неправильно — лишить их права голоса, — говорит еще один участник опроса. — Налоги они получают, а людей лишают как минимум права выражать свое мнение. Я считаю, что это отвратительно“.

Женщина, участвующая в опросе, говорит, что отмена избирательного права — „полное нарушение прав человека — запретить высказывать свою точку зрения“.

„Но у нас это, наверное, принято, — говорит она. — Но ведь можно быть лояльным к Эстонскому государству и оставаться человеком той национальности, где ты родился. И не чувствовать себя здесь изгоем. Потому что дошло до того, что лишний раз даже громче обычного сказать что-то по-русски — не очень уютно, мягко говоря. Хотя нужно отдать должное: в быту отношение неплохое. Государство мутит-крутит. „Паны дерутся — у холопов чубы трещат“.

Еще один мужчина говорит: „А свобода мнения, прописанная в конституции? Как он (министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, — прим. редакции) на это ответит? В этом случае я хотел бы услышать его ответ. Думать ты не имеешь право в таком случае? Это получается рабство“.

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