Новости Эстонии
21.10.2024, 16:35

Лишение права голоса граждан РФ: 28 депутатов Рийгикогу инициировали поправки в Конституцию

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Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.
Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

На заседании Рийгикогу в понедельник, 21 октября, председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер передал законопроект об изменении Конституции, целью которого является отмена избирательных прав граждан третьих стран, а также лиц с неопределенным гражданством на муниципальных выборах в Эстонии, пишет RusERR.

„Четыре из шести фракций Рийгикогу выразили поддержку лишению граждан России права голоса. Однако одних слов недостаточно. До муниципальных выборов осталось менее года, и необходимо быстро действовать. Поэтому мы инициируем поправки в Конституцию в дополнение к представленному Isamaa законопроекту об изменении Закона о выборах местных самоуправлений, который уже прошел первое чтение. Согласно первоначальной формулировке, право голоса на выборах в местные органы самоуправления должно остаться только у граждан Эстонии и граждан тех стран, с которыми заключены ратифицированные Рийгикогу международные соглашения“, - пояснил Хелир-Валдор Сеэдер.

„Недавний общественный мониторинг, проведенный по заказу Госканцелярии, также показал, что необходимо продвигаться в этом вопросе, поскольку 38% проживающих в Эстонии граждан России и аж 52% лиц с неопределенным гражданством не осудили войну, начатую Россией в Украине. Настроенные таким образом люди не должны играть роль в управлении жизнью Эстонии“, - добавил председатель фракции Isamaa.

Под законопроектом о внесении поправок в Конституцию подписались 28 депутатов Рийгикогу.

Во вторник, 22 октября, конституционная комиссия обсудит вопрос избирательных прав граждан России на открытом заседании.

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