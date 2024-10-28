Директор школы: фраза родителей при ребенке „Да чему они там учат?“ влияет на качество образования(3)
Директор Славянской основной школы Кохтла-Ярве Светлана Владимирова считает: при переходе на эстонский язык обучения важно, чтобы родители не дискредитировали школу в глазах ребенка, чтобы сохранился авторитет учителя, преподающего на эстонском.
„Но как только в семье, на кухне, на диване начинает звучать: „Да чему они там учат? Они там плохо учат“, то о каком качестве образования может идти речь, когда ребенок уже впитывает такие негативные установки? — задается вопросом педагог. — Знания не будут усвоены, если не решены базовые потребности — доверие и безопасность. И это должно идти в первую очередь от семьи. Школа сейчас делает все возможное. И если родители чувствуют, что в учебном заведении есть какие-то проблемы, то нужно идти именно в школу и решать эту проблему. А ребенку — оставаться в сторонке“.
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