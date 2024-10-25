10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Сохранение родного русского языка у детей из-за реформы образования — под угрозой?

„Поддержка родного языка необходима“

„Если человек уже осознал, что у него есть страх, и он готов с этим что-то сделать, то именно тогда начинается развитие. Если есть родители, которые чего-то боятся или опасаются, то это значит, они хотят давать своему ребенку только лучшее. Это значит, что родители небезразличны к тому, что происходит с их детьми. Родители уже готовы что-то менять, — делится своим мнением Светлана Владимирова. — Другое дело, какие это страхи, что родители с ними делают и как на них реагируют“.