10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Сохранение родного русского языка у детей из-за реформы образования — под угрозой?

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В связи с переходом на эстонский язык обучения родители стали опасаться, что дети забудут язык родной. Как следствие — вырастет поколение, которое не знает ни эстонского, ни русского. Как поддержать детей? Кто должен этим заниматься? И участвует ли в этом школа и государство? RusDelfi вместе со специалистами разбирается в этом вопросе.
„Поддержка родного языка необходима“
В свете реформы и изменения языка обучения страх потерять родной язык — вполне логичный и базовый страх, считает директор Славянской основной школы Кохтла-Ярве Светлана Владимирова. Педагог с более чем двадцатилетним стажем в образовании отмечает: именно страх в целом заставляет двигаться и развиваться.
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