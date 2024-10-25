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Новости Эстонии
25.10.2024, 07:01

10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Сохранение родного русского языка у детей из-за реформы образования — под угрозой?

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В связи с переходом на эстонский язык обучения родители стали опасаться, что дети забудут язык родной. Как следствие — вырастет поколение, которое не знает ни эстонского, ни русского. Как поддержать детей? Кто должен этим заниматься? И участвует ли в этом школа и государство? RusDelfi вместе со специалистами разбирается в этом вопросе.

Специальный проект RusDelfi „10 страхов перехода“ предлагает вместе бороться с боязнью перехода на эстонский язык обучения. Поделиться своими страхами вы можете ЗДЕСЬ.

„Поддержка родного языка необходима“

В свете реформы и изменения языка обучения страх потерять родной язык — вполне логичный и базовый страх, считает директор Славянской основной школы Кохтла-Ярве Светлана Владимирова. Педагог с более чем двадцатилетним стажем в образовании отмечает: именно страх в целом заставляет двигаться и развиваться.

„Если человек уже осознал, что у него есть страх, и он готов с этим что-то сделать, то именно тогда начинается развитие. Если есть родители, которые чего-то боятся или опасаются, то это значит, они хотят давать своему ребенку только лучшее. Это значит, что родители небезразличны к тому, что происходит с их детьми. Родители уже готовы что-то менять, — делится своим мнением Светлана Владимирова. — Другое дело, какие это страхи, что родители с ними делают и как на них реагируют“.

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