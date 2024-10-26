Чего стоят ваши „рекомендации“ против длинного рубля?(8)
Начатая Россией война в Украине идет уже почти три года. А эстонские спортсмены и деятели культуры продолжают ездить за восточную границу и с успехом там выступать. Главный редактор RusDelfi задается вопросом: почему?
На прошлой неделе нарвские боксеры отличились в самом прямом смысле слова. Взяли три золотых и одну серебряную медаль на международном турнире. Небывалый успех для эстонского бокса. Беда в том, что турнир проводился в Псковской области. Той самой, которая печально знаменита своей десантной дивизией. Псковские десантники, согласно расследованию Reuters, участвовали в военных преступлениях в оккупированной в начале войны Буче и даже звонили домой с телефона убитого мирного жителя.
Нарвские боксеры вряд ли читали расследование Reuters, а потому после возвращения в Эстонию отчитались о своих успехах журналисту сайта sekundomer.ee. Однако после звонка корреспондента RusDelfi директор школы „Паэмурру“, к которой приписаны спортсмены, пошел на попятную: „Спортивная школа не может контролировать действия своих учеников в их свободное время, им всем больше 18 лет, они все взрослые люди“, — сказал нам Леонид Гулов. Директор не смог ответить на вопрос о возможных штрафах для спортсменов, ведь они не получают ни зарплаты, ни стипендии. Как их наказать? И нужно ли? Этот вопрос в начале ноября рассмотрит Эстонский союз бокса, но, кажется, рычагов давления на спортсменов нет никаких. Во всяком случае, материальных.
Эстонские спортсмены прекрасно знают, сколько получают их коллеги из России от своих федераций и от регионов
Оплата труда - больное место эстонского спорта. К примеру, несколько дней назад еще один нарвский боксер Антон Виноградов отправился не в Россию, а в Болгарию на чемпионат Европы в возрасте до 23 лет и выиграл там бронзовую медаль. Невероятно! За это он получил приз в 2000 евро от организаторов и еще 1000 евро от Союза бокса. И это за главное (по крайней мере, пока) достижение в карьере. Ни в чем себе не отказывай, Антон, вычти налоги и спокойно готовься к Олимпиаде!
При этом те же спортсмены прекрасно знают, сколько получают их коллеги из России от своих федераций и от регионов, за которые выступают, сколько выигрывают на внутренних стартах. К примеру, в биатлоне лидеры российского рейтинга по итогам сезона кладут в карман по 1 миллиону рублей (около 10 000 евро), а за победу в так называемом Кубке Содружества, где кроме россиян соревнуются еще и белорусы, платят по 7500 евро за общий зачет и 3000 за конкретную дисциплину. Добавлю, что средняя зарплата в России ниже, чем минимальная в Эстонии, поэтому относительно большей части населения профессиональные спортсмены выглядят зажиточным привилегированным классом. Организаторы соревнований в России умело используют денежный вопрос и заманивают спортсменов из стран Балтии длинным рублем, а потом рассказывают своим политическим боссам: смотрите, наш турнир был действительно международным. И под сводами российских дворцов спорта красуется флаг Эстонии.
В феврале этого года за шальными гонорарами погнались нарвские хоккеисты. Само название турнира в Санкт-Петербурге, в котором они приняли участие, намекало на то, что там играют не за „спасибо“: Зимний кубок „Банк Россия“. Но в отличие от боксеров хоккеисты сразу понимали, что совершают что-то не очень хорошее, а потому на игровых майках команды под громким названием Narva Stars были написаны… вымышленные имена. Разумеется, Эстонский хоккейный союз все равно быстро вычислил игроков. Вот только наказывать не стал, потому что никаких прямых запретов на участие в турнирах в России для лицензированных хоккеистов не существовало, были только рекомендации. Теперь существуют.
Транспортные компании подсчитывают барыши, а кейс Арво Халлика служит индульгенцией для любых создателей белых и серых схем коммерческих взаимоотношений с Россией
Прямые запреты, четкие правила, написанные черным по белому. Именно по ним привыкли жить в боксе или хоккее. К сожалению, жизнь куда сложнее, чем спорт. С одной стороны, Россия продолжает ракетами, бомбами и дронами стирать в бетонный порошок украинские города и убивать людей, а Эстония, как может, помогает Украине. Но при этом бизнес с российскими фирмами - за исключением санкционного списка - ведется, в таллиннских магазинах можно без особых усилий найти российские товары, а граница, хоть и с проблемами, но вполне проходится. Транспортные компании подсчитывают барыши, а кейс Арво Халлика, мужа экс-премьера Эстонии, теперь служит индульгенцией для любых создателей белых и серых схем коммерческих взаимоотношений с Россией. Ему можно, а нам нельзя? Это еще почему?
И конечно, на эту уловку попадаются не только спортсмены и не только нарвитяне. В российских фильмах и сериалах то и дело мелькают эстонские актеры, а известный дирижер Андрес Мустонен после начала войны участвовал в большом фестивале в Новосибирске. „Я уже там в пятый раз выступал“, - оправдывался он. А что, друг же организовал и пригласил. А за чей счет этот банкет, людям искусства не очень интересно. В этом они мало отличаются от спортсменов. И вообще всех тех, кому вместо четких правил всего лишь что-то „не рекомендуют“.
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