На прошлой неделе нарвские боксеры отличились в самом прямом смысле слова. Взяли три золотых и одну серебряную медаль на международном турнире. Небывалый успех для эстонского бокса. Беда в том, что турнир проводился в Псковской области. Той самой, которая печально знаменита своей десантной дивизией. Псковские десантники, согласно расследованию Reuters, участвовали в военных преступлениях в оккупированной в начале войны Буче и даже звонили домой с телефона убитого мирного жителя.

Нарвские боксеры вряд ли читали расследование Reuters, а потому после возвращения в Эстонию отчитались о своих успехах журналисту сайта sekundomer.ee. Однако после звонка корреспондента RusDelfi директор школы „Паэмурру“, к которой приписаны спортсмены, пошел на попятную: „Спортивная школа не может контролировать действия своих учеников в их свободное время, им всем больше 18 лет, они все взрослые люди“, — сказал нам Леонид Гулов. Директор не смог ответить на вопрос о возможных штрафах для спортсменов, ведь они не получают ни зарплаты, ни стипендии. Как их наказать? И нужно ли? Этот вопрос в начале ноября рассмотрит Эстонский союз бокса, но, кажется, рычагов давления на спортсменов нет никаких. Во всяком случае, материальных.

Эстонские спортсмены прекрасно знают, сколько получают их коллеги из России от своих федераций и от регионов

Оплата труда - больное место эстонского спорта. К примеру, несколько дней назад еще один нарвский боксер Антон Виноградов отправился не в Россию, а в Болгарию на чемпионат Европы в возрасте до 23 лет и выиграл там бронзовую медаль. Невероятно! За это он получил приз в 2000 евро от организаторов и еще 1000 евро от Союза бокса. И это за главное (по крайней мере, пока) достижение в карьере. Ни в чем себе не отказывай, Антон, вычти налоги и спокойно готовься к Олимпиаде!