15.10.2024, 18:55
Директор нарвской спортшколы об участии боксеров на соревнованиях в России: они не обязаны сообщать о своих действиях в свободное время
Добавлен комментарий президента Союза бокса Эстонии Калле Кландорфа
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным портала „Секундомер“, в соревнованиях по боксу, прошедших на территории России, приняли участие ученики нарвской спортшколы Паэмурру (ПСШ). Корреспондент RusDelfi обратился за комментариями к директору Паэмурруской спортшколы Леониду Гулову.
Воспитанники тренера Василия Панова из нарвской спортивной школы „Паэмурру“ добились значительных успехов на международном турнире по боксу в Великих Луках, посвященном памяти Евгения Клевцова. Три золотые медали завоевали Марк Андреев (до 63,5 кг), Павел Каманин (до 75 кг) и Артур Андреев (до 80 кг). Также Федор Каманин занял второе место в весовой категории до 60 кг.
Уже заказано?