Другие виды
15.10.2024, 18:55

Директор нарвской спортшколы об участии боксеров на соревнованиях в России: они не обязаны сообщать о своих действиях в свободное время

 
Добавлен комментарий президента Союза бокса Эстонии Калле Кландорфа
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

По данным портала „Секундомер“, в соревнованиях по боксу, прошедших на территории России, приняли участие ученики нарвской спортшколы Паэмурру (ПСШ). Корреспондент RusDelfi обратился за комментариями к директору Паэмурруской спортшколы Леониду Гулову.

Воспитанники тренера Василия Панова из нарвской спортивной школы „Паэмурру“ добились значительных успехов на международном турнире по боксу в Великих Луках, посвященном памяти Евгения Клевцова. Три золотые медали завоевали Марк Андреев (до 63,5 кг), Павел Каманин (до 75 кг) и Артур Андреев (до 80 кг). Также Федор Каманин занял второе место в весовой категории до 60 кг.

Информация об участии нарвских боксеров в соревнованиях в России поступила порталу „Секундомер“ от Паэмурруской спортшколы (ПСШ) в 11 часов. Однако, спустя два часа после запроса комментария у руководства ПСШ и представителей службы по культуре и спорту Нарвского горуправления, мы получили новое пресс-сообщение от ПСШ с просьбой считать информацию о боксе ошибочной. На наш вопрос о том, действительно ли нарвские боксеры участвовали в соревнованиях в Великих Луках, ПСШ ответила: „Участвовали, но об этом писать не надо“.

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