Директор нарвской спортшколы об участии боксеров на соревнованиях в России: они не обязаны сообщать о своих действиях в свободное время

Воспитанники тренера Василия Панова из нарвской спортивной школы „Паэмурру“ добились значительных успехов на международном турнире по боксу в Великих Луках, посвященном памяти Евгения Клевцова. Три золотые медали завоевали Марк Андреев (до 63,5 кг), Павел Каманин (до 75 кг) и Артур Андреев (до 80 кг). Также Федор Каманин занял второе место в весовой категории до 60 кг.

Информация об участии нарвских боксеров в соревнованиях в России поступила порталу „Секундомер“ от Паэмурруской спортшколы (ПСШ) в 11 часов. Однако, спустя два часа после запроса комментария у руководства ПСШ и представителей службы по культуре и спорту Нарвского горуправления, мы получили новое пресс-сообщение от ПСШ с просьбой считать информацию о боксе ошибочной. На наш вопрос о том, действительно ли нарвские боксеры участвовали в соревнованиях в Великих Луках, ПСШ ответила: „Участвовали, но об этом писать не надо“.