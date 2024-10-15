Нарвские боксеры приняли участие в соревнованиях в России. „Они участвовали, но об этом писать не надо“

Воспитанники тренера Василия Панова из нарвской спортивной школы „Паэмурру“ завоевали три золотые медали на международном турнире по боксу в Великих Луках. Победителями в своих весовых категориях стали Марк Андреев (до 63,5 кг), Павел Каманин (до 75 кг) и Артур Андреев (до 80 кг), а Федор Каманин занял второе место в весе до 60 кг.

Информация об участии нарвских боксеров в соревнованиях в России поступила нашему порталу от Паэмурруской спортшколы (ПСШ) в 11 часов. Однако, спустя два часа, после запроса комментария у руководства ПСШ и представителей службы по культуре и спорту Нарвского горуправления, мы получили новое пресс-сообщение от ПСШ с просьбой считать информацию о боксе ошибочной. На наш вопрос о том, действительно ли нарвские боксеры участвовали в соревнованиях в Великих Луках, ПСШ ответила: „участвовали, но об этом писать не надо“.

„Спортивная школа „Паэмурру“ не принимала участие в данном турнире. Также до сегодняшнего дня руководству школы ничего не было известно об участии боксёров в данном турнире. Когда представители школы отправляются на соревнования, то это заранее оформляется соответствующими документами (заявление на командировку, приказ и др.), чего в данном случае не было. Спортивная школа не может контролировать действия своих учеников в их свободное время“, — сказал директор Паэмурруской спортшколы Леонида Гулова

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