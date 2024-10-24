Двое литовцев, воюющих на стороне России, лишились гражданства. Что бы произошло с гражданином Эстонии в такой ситуации?
Двое граждан Литвы, воюющих на стороне России против Украины, были лишены литовского гражданства, сообщает LRT.lt.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте приняла решение лишить гражданства Виталиюса Казакявичюса, 1984 года рождения, и Юозаса Самуолиса, 1978 года рождения. Оба родились в Литве.
Их лишили гражданства после получения информации от спецслужб о том, что они, вероятно, служат в вооружённых силах России.
„Департамент миграции получил данные от спецслужб, что оба человека, возможно, находятся на службе у Российской Федерации и участвуют в военных действиях против Украины“, — подтвердил представитель ведомства Рокас Пукинскас в комментарии для BNS.
Связаться с этими лицами по официальным каналам не удалось. Однако, по словам Пукинскаса, Закон о гражданстве позволяет лишить гражданства тех, кто служит другому государству без разрешения правительства Литвы.
На этом основании министр внутренних дел признала, что Казакявичюс и Самуолис утратили литовское гражданство.
Ранее, в сентябре, гражданин Литвы Кястутис Кветкаус, также служивший в российской армии и участвовавший в войне на Украине, был лишён гражданства по аналогичным причинам.
Что касается Эстонии, то в соответствии с Пенитенциарным кодексом, вступление в войну на стороне России является уголовным преступлением. Это регулируется 91-й статьей, в которой говорится, что вступление в состав совершающих акт агрессии иностранных вооруженных сил наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет.
Помимо этого, человек с двумя гражданствами, который воюет за Россию, потеряет эстонское гражданство, если оно было получено в порядке натурализации (добровольное получение гражданства зарубежного государства, – прим. RusDelfi). „Если будет установлено, что гражданин Эстонии имеет также гражданство другой страны, начнется процедура лишения гражданства натурализованных граждан Эстонии или производство по признанию его утраченным“, – комментирует RusDelfi советник отдела политики гражданства Министерства внутренних дел Сийри Лесков и дополняет, что при этом не имеет значения, был человек мобилизован или отправился воевать добровольно.
Согласно закону, гражданин Эстонии не может быть одновременно гражданином другого государства, хотя на деле эта норма права постоянно нарушается.
Таким образом, гражданство, полученное путем натурализации, может быть аннулировано. А вот лишить гражданства, которое было получено по рождению, нельзя, но можно возбудить в отношении такого человека уголовное дело.
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