Двое литовцев, воюющих на стороне России, лишились гражданства. Что бы произошло с гражданином Эстонии в такой ситуации?

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте приняла решение лишить гражданства Виталиюса Казакявичюса, 1984 года рождения, и Юозаса Самуолиса, 1978 года рождения. Оба родились в Литве.

Их лишили гражданства после получения информации от спецслужб о том, что они, вероятно, служат в вооружённых силах России.

„Департамент миграции получил данные от спецслужб, что оба человека, возможно, находятся на службе у Российской Федерации и участвуют в военных действиях против Украины“, — подтвердил представитель ведомства Рокас Пукинскас в комментарии для BNS.

Связаться с этими лицами по официальным каналам не удалось. Однако, по словам Пукинскаса, Закон о гражданстве позволяет лишить гражданства тех, кто служит другому государству без разрешения правительства Литвы.

На этом основании министр внутренних дел признала, что Казакявичюс и Самуолис утратили литовское гражданство.

Ранее, в сентябре, гражданин Литвы Кястутис Кветкаус, также служивший в российской армии и участвовавший в войне на Украине, был лишён гражданства по аналогичным причинам.

Что касается Эстонии, то в соответствии с Пенитенциарным кодексом, вступление в войну на стороне России является уголовным преступлением. Это регулируется 91-й статьей, в которой говорится, что вступление в состав совершающих акт агрессии иностранных вооруженных сил наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет.