18.09.2024, 10:30
Воюющий на стороне России литовец лишен гражданства. Что было бы в этом случае с гражданином Эстонии?
ФОТО: | Erakogu
Приказом министра внутренних дел Агне Билотайте Кястутис Кветкус, проходящий службу в Российской Федерации без разрешения правительства Литвы, лишен гражданства Литовской Республики, сообщает Delfi.lt
Как сообщили в МВД Литвы, такое решение министр приняла в соответствии с Законом о гражданстве Литовской Республики и на основании информации, предоставленной Департаментом миграции и другими ответственными государственными ведомствами. Согласно пункту 4 статьи 24 Закона о гражданстве Литовской Республики, гражданство Литовской Республики утрачивается, если гражданин Литовской Республики проходит службу в другом государстве без разрешения Правительства Литовской Республики. Кветкус такого разрешения не получал.
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