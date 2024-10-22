МНЕНИЕ | Родители в Ласнамяэ, из-за переносов автобусных маршрутов достаем права и работаем водителями своих детей(43)
Утро понедельника началось под частые уведомления в чате от жильцов нашего небольшого микрорайона в Ласнамяэ. Всё из-за обновлений автобусных линий. Обеспокоенность ясна: именно с наших остановок пропали два важных для многих маршрута (65 и 12) — они помогали быстро, без пересадок добраться в нужные части Таллинна. Теперь комфортно добраться можно только до центра, при этом автобусы в этом направлении всегда ходят стайками. Почему в обновлениях расписания что-то пошло не так, объясняет журналист RusDelfi Марина Бегункова.
Хорошо, что новое расписание стало действовать сейчас, во время каникул — пока проблемы с „доставкой“ учеников в школы еще впереди, всего лишь в следующий понедельник. За это время такие родители, как я, пройдут все стадии — отрицание, гнев, торг, принятие. Пожалуй, обойдемся на этот раз без депрессии.