МНЕНИЕ | Родители в Ласнамяэ, из-за переносов автобусных маршрутов достаем права и работаем водителями своих детей

Хорошо, что новое расписание стало действовать сейчас, во время каникул — пока проблемы с „доставкой“ учеников в школы еще впереди, всего лишь в следующий понедельник. За это время такие родители, как я, пройдут все стадии — отрицание, гнев, торг, принятие. Пожалуй, обойдемся на этот раз без депрессии.

Плохо, что отмена одного маршрута в принципе и значительное изменение во втором — критично. Кто бы там ни говорил, что это улучшит нашу жизнь. Нет, не улучшит. И эта ситуация не только конкретных домов, это проблема, как минимум, нескольких районов Таллинна — стоит почитать социальные сети. Там — бурные обсуждения и сбор подписей, чтобы вернуть все, как было.